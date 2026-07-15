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Диетические оладьи из кабачков: топ-3 простые рецепты с минимумом калорий
С этими простыми рецептами у вас получится приготовить оладьи кабачковые быстро, полезно и без лишнего масла.
В сезон кабачков хочется готовить не только вкусно, но и полезно. Один из лучших вариантов легкого блюда — диетические оладьи. Они получаются нежными, сочными и ароматными, а благодаря минимальному количеству масла и простым ингредиентам не перегружают организм лишними калориями.
В материале ТСН.ua — три проверенных рецепта, которые отлично подойдут для завтрака, обеда или легкого ужина.
1. Классические диетические оладьи из кабачков
Этот рецепт считается одним из самых простых. Оладьи получаются мягкими внутри и имеют аппетитную золотистую корочку.
Ингредиенты:
2 молодые кабачки (примерно 500 г);
1 яйцо;
3 ст. л. овсяной муки или перемолотых овсяных хлопьев;
2 зубчика чеснока;
укроп или петрушка;
соль и черный перец по вкусу;
несколько капель оливкового масла для сковороды.
Как приготовить
Кабачки натрите на большой терке, немного посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите сок — это поможет сделать тесто более густым. Добавьте яйцо, измельченный чеснок, зелень, овсяную муку и специи. Все тщательно перемешайте до однородной массы.
Выкладывайте смесь ложкой на разогретую антипригарную сковороду. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны на небольшом огне.
Калорийность: около 95-110 ккал на 100 г.
2. Кабачковые оладьи с творогом без пшеничной муки
Этот вариант содержит больше белка, поэтому отлично подойдет тем, кто придерживается сбалансированного питания.
Ингредиенты:
2 кабачки;
200 г кисломолочного творога 5%;
1 яйцо;
2 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления;
зеленый лук;
укроп;
соль и перец.
Способ приготовления
Кабачки натрите и тщательно отожмите от лишней жидкости. Смешайте овощную массу с творогом, яйцом, хлопьями и мелко нарезанной зеленью. Дайте смеси постоять примерно 10 минут, чтобы хлопья немного набухли.
Формируйте небольшие оладьи и обжаривайте их на сухой антипригарной сковороде или запекайте в духовке при температуре 190 °C около 20 минут, перевернув один раз.
Калорийность: около 105–120 ккал на 100 граммов.
3. Запеченные кабачковые оладьи с куриным филе
Полноценное блюдо, сочетающее овощи и нежирное мясо. Такие оладьи хорошо насыщают и содержат много белка.
Ингредиенты:
1 средний кабачок;
300 г куриного филе;
1 яйцо;
2 ст. л. овсяной муки;
паприка;
сушеный чеснок;
соль;
черный перец.
Пошаговое приготовление
Куриное филе измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Кабачок натрите, отожмите жидкость и смешайте с фаршем. Добавьте яйцо, овсяную муку и специи.
Застелите противень пергаментом, сформуйте небольшие оладьи и выпекайте около 25 минут при температуре 200 °C. По желанию через 15 минут можно перевернуть их, чтобы получить равномерную корочку.
Калорийность: около 125-140 ккал на 100 г.
Как сделать кабачковые оладьи еще менее калорийными
Чтобы блюдо оставалось легким и полезным, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:
хорошо отжимайте кабачковую массу от сока;
используйте овсяную, рисовую или цельнозерновую муку вместо белой;
готовьте без большого количества растительного масла;
отдавайте предпочтение запеканию в духовке или аэрогриле;
подавайте оладьи с натуральным йогуртом, нежирной сметаной или зеленым соусом.