Диетические оладьи из кабачков: топ-3 простые рецепты с минимумом калорий

Как приготовить оладьи из кабачков

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В сезон кабачков хочется готовить не только вкусно, но и полезно. Один из лучших вариантов легкого блюда — диетические оладьи. Они получаются нежными, сочными и ароматными, а благодаря минимальному количеству масла и простым ингредиентам не перегружают организм лишними калориями.

В материале ТСН.ua — три проверенных рецепта, которые отлично подойдут для завтрака, обеда или легкого ужина.

1. Классические диетические оладьи из кабачков

Этот рецепт считается одним из самых простых. Оладьи получаются мягкими внутри и имеют аппетитную золотистую корочку.

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Ингредиенты:

2 молодые кабачки (примерно 500 г);

1 яйцо;

3 ст. л. овсяной муки или перемолотых овсяных хлопьев;

2 зубчика чеснока;

укроп или петрушка;

соль и черный перец по вкусу;

несколько капель оливкового масла для сковороды.

Как приготовить

Кабачки натрите на большой терке, немного посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите сок — это поможет сделать тесто более густым. Добавьте яйцо, измельченный чеснок, зелень, овсяную муку и специи. Все тщательно перемешайте до однородной массы.

Выкладывайте смесь ложкой на разогретую антипригарную сковороду. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны на небольшом огне.

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Калорийность: около 95-110 ккал на 100 г.

2. Кабачковые оладьи с творогом без пшеничной муки

Этот вариант содержит больше белка, поэтому отлично подойдет тем, кто придерживается сбалансированного питания.

Ингредиенты:

2 кабачки;

200 г кисломолочного творога 5%;

1 яйцо;

2 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления;

зеленый лук;

укроп;

соль и перец.

Способ приготовления

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Кабачки натрите и тщательно отожмите от лишней жидкости. Смешайте овощную массу с творогом, яйцом, хлопьями и мелко нарезанной зеленью. Дайте смеси постоять примерно 10 минут, чтобы хлопья немного набухли.

Формируйте небольшие оладьи и обжаривайте их на сухой антипригарной сковороде или запекайте в духовке при температуре 190 °C около 20 минут, перевернув один раз.

Калорийность: около 105–120 ккал на 100 граммов.

3. Запеченные кабачковые оладьи с куриным филе

Полноценное блюдо, сочетающее овощи и нежирное мясо. Такие оладьи хорошо насыщают и содержат много белка.

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Ингредиенты:

1 средний кабачок;

300 г куриного филе;

1 яйцо;

2 ст. л. овсяной муки;

паприка;

сушеный чеснок;

соль;

черный перец.

Пошаговое приготовление

Куриное филе измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Кабачок натрите, отожмите жидкость и смешайте с фаршем. Добавьте яйцо, овсяную муку и специи.

Застелите противень пергаментом, сформуйте небольшие оладьи и выпекайте около 25 минут при температуре 200 °C. По желанию через 15 минут можно перевернуть их, чтобы получить равномерную корочку.

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Калорийность: около 125-140 ккал на 100 г.

Как сделать кабачковые оладьи еще менее калорийными

Чтобы блюдо оставалось легким и полезным, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

хорошо отжимайте кабачковую массу от сока; используйте овсяную, рисовую или цельнозерновую муку вместо белой; готовьте без большого количества растительного масла; отдавайте предпочтение запеканию в духовке или аэрогриле; подавайте оладьи с натуральным йогуртом, нежирной сметаной или зеленым соусом.

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