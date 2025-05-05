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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

Диетологи объяснили, из каких продуктов должен состоять правильный завтрак

По словам врачей, первый прием пищи самый важный, поэтому необходимо правильно выбирать для него продукты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие продукты нужно есть на завтрак

Какие продукты нужно есть на завтрак / © Freepik

Завтрак заряжает энергией и бодрит, укрепляет иммунитет и помогает с утра запустить работу кишечника. Поэтому очень важно выбирать правильные продукты, чтобы первый прием пищи был сбалансированным и питательным.

Какие продукты должны быть в полноценном завтраке: советы врачей

  • Стакан теплой воды. Медики говорят, что такая вода поможет организму проснуться и запустить работу пищеварительной системы.

  • Белок. Чтобы первый прием пищи принес наибольшую пользу, он должен содержать белки. Это могут быть вареные или жареные яйца, разнообразные печеночные паштеты, вареная и запеченная курица, вареный язык, запеченная рыба.

  • Сложные углеводы. Утром следует есть цельнозерновые каши и хлеб с добавлением меда, ягод и молока. Также подойдут мюсли без добавленных сахаров и других синтетических примесей.

  • Овощи. Завтрак обязательно должен включать в себя овощи, содержащие много клетчатки, которая насыщает организм на долгий промежуток времени. Овощи могут быть запеченными, в виде салатов и смузи. Также медики рекомендуют утром есть зелень, чтобы насытить организм фолиевой кислотой, отвечающей за здоровье нервной системы и крепкий иммунитет.

  • Сыры. Также рекомендуется добавлять в утренний прием пищи разнообразные сыры — пармезан, адыгейский сыр или фету.

  • Жиры. Правильный и сбалансированный завтрак невозможен без полезных жиров. Это может быть масло гхи или сливочное, также богатые полиненасыщенными жирами печень щепы и икра.

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Дата публикации
Количество просмотров
253
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