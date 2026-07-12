Диетологи предупредили: этот популярный фрукт лучше не совмещать с утренним кофе

Кофе

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Для многих людей день начинается с чашки кофе. Часто ее пьют вместе с завтраком — кашей, йогуртом или фруктами. Однако диетологи предупреждают, что одна популярная комбинация может не только усилить действие кофеина, но и спровоцировать изжогу или даже повлиять на действие некоторых лекарств.

Об этом пишет Рarade.

Речь идет о грейпфруте.

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Почему кофе и грейпфрут — не лучшее сочетание

Как объяснила диетология Кливлендской клиники Джулия Зумпано, грейпфрут способен замедлять расщепление кофеина в организме. Поэтому эффект от кофе может длиться значительно дольше.

«Я рекомендую делать интервал не менее 10 часов между употреблением грейпфрута и кофеина, чтобы большая часть кофеина успела вывестись из организма естественным путем», — отметила она.

По словам эксперта, полный вывод кофеина может занимать до 25–30 часов, а у людей с медленным метаболизмом этот процесс длится еще дольше.

Кому следует быть особенно осторожным

Специалисты отмечают, что реакция на такое сочетание индивидуальна. Некоторые люди могут почти не заметить изменений, в то время как другие столкнутся с неприятными симптомами.

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Среди возможных последствий:

учащенное сердцебиение;

дрожь;

повышенная тревожность;

бессонница;

изжога.

Диетология Малина Малкани объяснила, что грейпфрут может подавлять работу фермента CYP1A2, отвечающего за расщепление кофеина. Поэтому кофеин дольше циркулирует в крови.

«У людей, чувствительных к кофеину, это может привести к ощущению чрезмерной стимуляции, тревожности или ускоренного сердцебиения даже спустя много часов после выпитого кофе», — отметила она.

Есть еще одна проблема — лекарство

Помимо воздействия на кофеин, грейпфрут может взаимодействовать со многими лекарственными препаратами.

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По словам диетолога Криса Мора, этот самый фермент участвует в метаболизме многих медикаментов. Если его работа угнетается, концентрация лекарства в крови может повышаться до нежелательного уровня.

Это касается, в частности:

статинов для понижения холестерина;

отдельных препаратов от повышенного давления и аритмии;

лекарства после трансплантации органов;

некоторых успокаивающих препаратов;

отдельных антигистаминных средств

Специалисты советуют внимательно читать инструкции к лекарству или проконсультироваться с врачом или фармацевтом по поводу совместимости грейпфрута с конкретным препаратом.

Почему может возникать изжога

Еще одна причина отказаться от такого завтрака — повышенный риск изжоги.

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Кофе стимулирует выработку желудочной кислоты и одновременно расслабляет сфинктер пищевода, поэтому кислота легче попадает обратно в пищевод. Грейпфрут, который сам по себе является кислым фруктом, только усиливает этот эффект.

Особенно это касается людей, уже имеющих гастроэзофагеальный рефлюкс или часто страдающих изжогой.

Эксперты отмечают, что полностью отказываться от кофе или грейпфрута не нужно. Однако если после такого сочетания возникает дискомфорт, следует употреблять их отдельно или сочетать с другими продуктами.

Специалисты также назвали 11 продуктов для долголетия.

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