Длительное и яркое цветение: советы для подкормки орхидей — возьмите популярный зимний фрукт

Изысканные орхидеи могут своими цветами украсить любое жилище. Однако, чтобы они радовали ярким цветением, за ними нужно правильно ухаживать.

Использование апельсина – один из необычных способов подкормки орхидей. Однако нужно знать, как именно применять популярный зимний фрукт для стимуляции продолжительного и буйного цветения.

Апельсиновая вода является естественным заменителем аскорутина. В нем содержатся витамины Р и С, которые важны для развития здоровой орхидеи. Ее часто используют для улучшения цветения домашних цветов, в том числе и орхидей. Подготовка апельсиновой воды довольно простой процесс. Необходимо взять кожуру одного апельсина, измельчить с помощью блендера, залить смесь одним литром воды и настаивать 24 часа.

Полученное удобрение обязательно процеживается, а затем используется для подливания орхидей. А если в субстрате есть сосновая кора, то горшок с растением можно даже поместить в апельсиновую воду на 10 минут для лучшего эффекта.

Еще один, даже более простой способ подкормки орхидей, базируется на использовании апельсинового сока. Для подготовки удобрения возьмите всего 5 мл свежевыжатого сока и разведите в литре воды.

Полученный раствор подходит для питания и улучшения цветения орхидей. В апельсиновом соке содержится немало полезных веществ, необходимых для здорового развития и формирования пышных соцветий.

Также можно использовать для подкормки аскорутин, полностью заменяющий апельсиновый сок. Возьмите всего лишь несколько таблеток аскоритина и растворите в литре воды. Аскорутин является источником витаминов С и Р.

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