Для чего бережливые украинцы натирают куриные яйца растительным маслом: об этой хитрости мало кто знает

Украинцы любят есть блюда из яиц. Иногда бывает, что их покупают впрок. Поэтому и придумывают разные способы, как дольше хранить яйца.

И красочные и домашние яйца имеют свой срок годности. Однако экономные украинцы используют одну хитрость, которая поможет их сохраняться свежими дольше.

Если вас интересует, сколько времени могут храниться яйца без холодильника, специалисты утверждают, что при температуре до +10 °C свежие куриные яйца будут лежать около 3-4 недель. Если поместить их в холодильник сразу после приобретения, то они будут храниться до трех месяцев.

Конечно, такой срок хранения немаленький, но бывает, что его нужно продлить. Именно в этом и поможет обычное растительное масло. Если натереть этим продуктом яйца перед помещением в холодильник, то на скорлупе образуется защитная пленка, поэтому они дольше будут оставаться свежими.

Следует также помнить о некоторых важных нюансах. В первую очередь, яйца хранятся отдельно от других продуктов питания, особенно от тех, которые отличаются резким специфическим запахом.

Также различается температура хранения для яиц разного сорта:

диетические — от 0°C до +20°C;

столовые – от 0°C до +2°C.

Помните, что яйца, которые вы хотите хранить подольше, нельзя предварительно мыть. Поэтому, если вам хочется смыть загрязнение со скорлупы, знайте, что такие яйца следует употреблять первыми. Лежать они не будут.

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