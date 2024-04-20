Для чего бросают семена кукурузы и фасоли в одну ямку при посеве культур

Для чего кукурузу и фасоль садят вместе.

Сажать вместе кукурузу и фасоль практикуют в Южной Америке на протяжении многих веков. Этот метод вводят некоторые фермеры в Европе, знают о нем и некоторые наши огородники.

Польза такого соседства очевидна. Эти растения очень помогают друг другу во время роста. А еще это медонос для пчел, увеличение белка в силосе.

Как и когда садить вместе фасоль и кукурузу

И кукуруза, и фасоль представляют собой теплолюбивые растения, которые не переносят даже легкие заморозки. Поэтому их можно сеять одновременно, в конце апреля – первой половине мая.

Высевать семена кукурузы и вьющуюся фасоль нужно, когда почва прогреется до 12-14 градусов тепла.

Через неделю взойдут обе культуры. Они не будут мешать друг другу, ведь для роста каждая возьмет из почвы то, что ей больше нужно. Кроме того, преимуществ от такого соседства много.

Почему эффективно сеять кукурузу и фасоль вместе

Самое очевидное преимущество в том, что когда растения вырастут, фасоль сможет опереться на кукурузу и ей не потребуется дополнительная опора. Кукуруза, в свою очередь, не даст фасоли коснуться земли, а значит защитит ее от гниения. Такую фасоль не нужно будет подвязывать, а стебли пойдут на корм скоту вместе с кукурузой.

Благодаря фасоли повышается содержание белка в кукурузе. Как утверждают агрономы, содержание белка в чистом кукурузном силосе составляет около семи процентов и может увеличиваться до девяти процентов при смешивании с фасолью, что хорошо хорошо для кормления скота.

Смешанные посевы кукурузы и фасоли приносят огромную пользу насекомым, это увеличение медоносов для пчел. В то время как кукуруза цветет только в течение нескольких дней, фасоль мало того, что начинает цвести позже кукурузы и еще цветет в течение нескольких недель. Таким образом, пчелы и шмели имеют доступ к медоносам в течение более продолжительного периода.

Еще одно преимущество в том, что бобовые затеняют почву, тем самым угнетая развитие сорняков и снижая риск эрозии почвы.

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