Для чего дачники собирают кофейную гущу: способы применения, о которых вы не знали

Кофе — прекрасное удобрение для ваших растений / © pixabay.com

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Кофейная гуща наполнена питательными веществами и органикой, поэтому ее часто называют «удобрением» для почвы.

Если вы предпочитаете заварной напиток, то не спешите выливать кофейную гущу, ведь на дне чашки осталось отличное натуральное удобрение для многих растений.

Свежий кофе имеет высокий pH и способен окислить почву, поэтому лучше использовать выпитый кофе, поскольку кислотно-щелочной баланс почвы он не изменяет. Однако в кофе не должно быть ни сахара, ни молока.

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Особенно гуща хорошо подходит для плодовых деревьев и цветов: роз, азалий, рододендрона, гортензии и камелии.

Гущу можно добавлять в компост или воду для полива растений. Если смешать с проваренным кофе семена моркови перед посевом, они прорастут быстрее, а сами плоды будут слаще и полезнее.

Кофе как удобрение для цветов полезен тем, что этот напиток содержит магний. Если растение испытывает недостаток этого микроэлемента, можно попытаться угостить зеленого любимца кофе.

Однако важно не переборщить, чтобы не сделать почву слишком кислой и не нарушить рост растений. На 1 литр почвы используют не больше столовой ложки кофейной гущи.

При посадке редиса и моркови высушенный кофе насыпают на дно бороздки и слегка присыпают небольшим слоем земли. Сверху выкладывают семена и снова присыпают грунтом.

Кофейный запах неприятен для некоторых животных и насекомых. Это пригодится в саду, чтобы отпугнуть от клумб и грядок разных вредителей. Для этого необходимо смешать кофейную гущу с апельсиновой цедрой и рассыпать полученный порошок вокруг растений, страдающих излишним вниманием непрошеных гостей.

Кофейная гуща также отпугивает улиток, поедающих садовый урожай. Ее можно использовать в борьбе с муравьями, засыпая гущей разрастающиеся на участке муравейники.

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