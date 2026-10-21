Для чего кладут апельсиновые кожуры в посудомойку: что дает этот трюк

Зачем бросать апельсиновые кожуры в посудомоечную машину / © pexels.com

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Автор издания The Kitchn Нина Дервин решила проверить этот способ на собственной посудомоечной машине. Результат оказался неоднозначным: после цикла мытья внутри ощущался отчетливый цитрусовый аромат, тогда как заметных изменений в чистоте техники было немного.

Почему апельсиновые кожуры кладут в посудомойку

Известность этого трюка объясняют свойствами цитрусовой кожуры. Она содержит эфирные масла, в частности лимонен, которому присущ характерный апельсиновый аромат. Именно поэтому кожуры используются в различных домашних средствах для уборки и ароматизации.

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Поклонники лайфхака предполагают, что во время мытья посуды цитрусовые масла могут помогать освежить запах внутри машины и влиять на жирные загрязнения. Однако утверждение, что апельсиновые шкурки полноценно удаляют известковый налет, остатки моющих средств и жир, требуют отдельного подтверждения.

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Самое очевидное преимущество такого способа — приятный аромат после завершения цикла. Если внутри посудомоечной машины остался затхлый запах, цитрусовая нотка может сделать его менее ощутимым. В то же время ароматизация не означает, что источник неприятного запаха устранен.

Как работает лайфхак с апельсиновой шкуркой

Для своего эксперимента Нина Дервин использовала шкурки от двух крупных апельсинов сорта Cara Cara. Она уложила их в корзину для столовых приборов и запустила обычный цикл мойки.

После завершения программы автор дала машине немного остыть, а затем открыла дверцу. Внутри ощущался свежий цитрусовый аромат, также распространившийся на кухне. Кожи остались целыми, а видимых остатков мякоти или других загрязнений после них не последовало.

Относительно чистоты результат оказался менее очевидным. Дервин предположила, что посудомоечная машина могла стать чуть-чуть чище, но заметной разницы не увидела. До эксперимента прибор не имел выраженных видимых загрязнений, поэтому оценить эффективность метода было сложно.

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Важно учитывать, что это был только один домашний эксперимент. Он не доказывает, что апельсиновые шкурки способны эффективно удалять жир, известковый налет или отложение внутри техники.

Как правильно использовать апельсиновые кожуры

Если вы хотите проверить этот лайфхак, следует придерживаться нескольких простых правил:

Возьмите свежие шкурки. Используйте остатки апельсина без признаков порчи или плесени. Удалите остатки мякоти. Это поможет снизить риск попадания кусочков фруктов во внутренние части прибора. Размещайте кожуры осторожно. В этом эксперименте их положили в корзину для столовых приборов. Не допускайте контакта с подвижными деталями и перекрытия распылителей. Проверьте инструкцию по технике. Если производитель не рекомендует использовать посторонние предметы во время цикла мойки, следуйте инструкциям. Удалите кожуру после завершения цикла. Не оставляйте органические остатки внутри машины надолго.

Не стоит добавлять кожуру к каждому циклу или рассчитывать на них как на основное средство ухода. Эффективность этого метода для очистки посудомоечной машины не подтверждена достаточными испытаниями.

Могут ли апельсиновые кожуры заменить средство для очистки посудомойки.

Нет, считать их полноценной заменой специальным средствам не стоит. Приятный запах после мытья не свидетельствует о том, что фильтр, распылители и внутренние поверхности очищены от жира и минеральных отложений.

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Для регулярного ухода лучше пользоваться средствами, предназначенными для посудомоечных машин и выполнять рекомендации производителя. Если появился стойкий неприятный запах, проверьте фильтр, очистите доступные части прибора в соответствии с инструкцией и убедитесь, что вода отводится нормально.

Апельсиновые шкурки можно рассматривать как необязательный способ придать технике цитрусовый аромат. Однако для удаления загрязнений требуется соответствующий уход.

FAQ

Зачем кладут апельсиновые шкурки в посудомоечную машину?

Апельсиновые шкурки кладут в посудомойку преимущественно для того, чтобы освежить запах внутри прибора. Эфирные масла цитрусовых обладают характерным ароматом, который может сделать запах после мытья более приятным. В то же время, эффективность шкурок в удалении жира и известкового налета не доказана.

Как убрать неприятный запах из посудомоечной машины?

Сначала проверьте и очистите фильтр в соответствии с инструкцией изготовителя, удалите остатки пищи и осмотрите доступные части прибора. При необходимости воспользуйтесь специальным средством для очистки посудомоечных машин. Если запах не исчезает, проверьте систему слива или обратитесь к специалисту. Апельсиновые кожуры могут придать цитрусовый аромат, но не гарантируют устранения причины запаха.

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