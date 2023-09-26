Для чего на участке нужно высаживать чернобрывцы: вы будете удивлены

Причины, почему опытные огородники засеивают чернобрывцами землю и это не только для красоты

У многих опытных дачников на участке всегда можно заметить чернобрывцы. Немногие догадываются, что не только ради эстетического удовольствия и неприхотливости растения они это делают.

Почему нужно сеять чернобрывцы

Многие дачники после сбора овощей высаживают на участках разнообразные сидераты, поскольку это улучшает качество и состав почвы. При этом мало кто знает о том, что с этой задачей справятся и обычные бархатцы без каких-либо сложностей. Эти цветы дают большую зеленую массу, корневая система мощная, мочковатая, корешки извлекают из слоев земли необходимые микро- и макроэлементы для будущих растений. Если на месте, где росли бархатцы на следующий год посадить огородные культуры, результат вас удивит.

Чернобрывцы помогут и в борьбе с кротами. Если вы не хотите подвергать свой участок такому риску, высадите и растите бархатцы. Эти растения будут отпугивать кротов. Среди специалистов бархатцы считаются наиболее эффективными гуманными средствами борьбы с кротами вместе с бобами и королевским рябчиком.

Не все знают огородники и садоводы знают, что наличие чернобрывцев на участке в целом значительно снижает количество вредителей любого рода. Бархатцы отлично зарекомендовали себя в качестве как средства борьбы с ними, так и профилактики.Корешки бархатцев выделяют специфические вещества, которые не дают возможности развиваться нематоде, проволочнику. Кроме того, бархатцы угнетают развитие грибковых заболеваний. Наземная масса выделяет особые фитонциды, которые не переносят многие вредители-насекомые, такие как капустная блондинка, колорадские жуки, луковая муха, зола, совка и т.д.

Из чернобрывцев можно изготовить восхитительное зеленое удобрение. Так же как крапива, одуванчики, растение выдерживают до 7 дней и более в бочке с водой, пока смесь не перебродит.

Напоследок, нужно упомянуть о целебных свойствах цветов чернобрывцев для здоровья. Чаи из засушенных лепестков лечат самые разные болезни, сухие цветки можно использовать как приправу.

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