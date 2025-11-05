Для чего нужна бордоская жидкость: почему ее обязательно нужно использовать в саду и как это правильно сделать

Обработка сада бордоской жидкостью

Известно, что грибковые и бактериальные заболевания являются одной из самых больших угроз для будущего урожая.

Чтобы эффективно защитить сад от парши, фитофторы, ржавчины и других инфекций, опытные садоводы уже многие десятилетия используют проверенный классический фунгицид — бордоскую жидкость. Это средство является недорогим, но очень действенным, поскольку оно не только лечит уже имеющиеся болезни, но и создает на поверхности растений крепкий защитный барьер, не позволяющий патогенам развиваться.

Что входит в состав препарата и как работает бордоская смесь

Бордосская жидкость — это простой в приготовлении раствор, состоящий только из двух компонентов: медного купороса и гашеной извести (известкового молока). в результате их реакции образуется стойкая суспензия небесно-голубого цвета, эффективно уничтожающая широкий спектр возбудителей болезней.

Ключевым элементом защиты является медь. Она обладает сильными фунгицидными свойствами, повышает общий иммунитет культур, способствует лучшему фотосинтезу и положительно влияет на качество плодов. Обработка медсодержащими препаратами особенно полезна для растений, растущих на кислых или торфяных почвах, где меди часто не хватает.

Как правильно готовить рабочий раствор бордоской жидкости

Приготовление бордоской жидкости требует точности и последовательности, поскольку от этого зависит ее эффективность и безопасность для растений.

Для осенних или ранневесенних обработок, когда листьев еще нет, используют 3%-ный раствор (300 г медного купороса и 300-400 г извести на 10 литров воды). для летних профилактических обработок по зеленой массе используют более слабый, 1%-ный раствор (100 граммов купороса и 100-150 граммов извести на 10 литров воды).

Как приготовить раствор.

Медный купорос следует растворить в горячей воде в отдельной пластиковой или стеклянной емкости.

Отдельно развести гашеную известь в холодной воде, чтобы образовалось однородное известковое молочко.

Самое важное — тонкой струйкой вливайте раствор купороса в известковое молоко , постоянно и тщательно помешивая. никогда нельзя смешивать их наоборот .

Готовую смесь проверяют на кислотность, опустив в нее чистый металлический гвоздь. если гвоздь покраснел, это указывает на избыток меди, что может обжечь листву, поэтому следует добавить еще немного известкового молока.

Важно , готовую бордоскую жидкость хранить нельзя; Ее необходимо использовать в течение суток после приготовления.

Когда обрабатывать бордоской жидкостью

Эффективность бордоской воды зависит от сроков обработки и её свойства.

Сроки обработки для разных культур

Ранняя весна. Применение 3%-ного раствора происходит до распускания почек . Это является основной обработкой против парши и мучнистой росы для яблонь, груш, айвы, смородины, малины и крыжовника .

Осень. Опрыскивание 3%-ным раствором проводят после полного опадания листьев . Такая процедура обеззараживает кору, уничтожает грибковые споры и зимующих в трещинах вредителей.

Косточковые культуры, вишни, сливы, абрикосы возделывают дважды, ранней весной (3%) и осенью (3%).

Виноград возделывают 3%-ным раствором до цветения, после чего переходят на безмедные средства.

Овощи и ягоды (лето). 1% раствор используют для борьбы с фитофторой на помидорах и картофеле, а также для летней профилактики болезней ягодных кустов.

Как правильно опрыскивать бордоской жидкостью

Работать следует в сухую, безветренную погоду , желательно утром или вечером, при температуре не выше +25 °C.

Распилите раствор равномерно по всей поверхности кроны и ствола.

Обязательно обрабатывайте нижнюю сторону листьев , поскольку именно там часто скапливаются споры грибков.

Повторяйте обработку каждые три-четыре недели или после обильных дождей.

Ошибки, которых следует избегать при обработке бордоской жидкостью

Для безопасности и эффективности обработки необходимо избегать типичных ошибок: