Для чего нужно утолщение на кабеле вашего ноутбука: о его роли мало кто знает

Многие люди каждый день работают с ноутбуком. Наверное, вы замечали на кабеле небольшое утолщение, похожее на цилиндр. Зачем это?

Что это за странная вещь, и почему она всегда присутствует на всех зарядных кабелях современных ноутбуков, рассказали в статье msn.com. Это небольшое утолщение называется ферритовый сердечник, или ферритовый шарик.

Если говорить на понятном языке, то ферритовый шарик является фильтром, который гарантирует, что электромагнитные помехи не будут мешать другим электронным устройствам вблизи вашего ноутбука. Наверное, сейчас вы думаете, почему ваш ноутбук вообще должен мешать другим устройствам и как удивительный пластиковый цилиндр может это предотвратить.

Все достаточно просто. Электронные устройства, например ваш ноутбук, генерируют электромагнитные волны, передаваемые зарядным кабелем ноутбука и излучаемые в окружающую среду. Теперь эти волны могут создавать помехи другим электронным устройствам.

Типичным примером может служить ваш Wi-Fi. Wi-Fi передает на одной длине волны, у вас могут возникнуть проблемы с подключением. Электромагнитные волны также могут вызвать мерцание мониторов или стрекотание динамиков. Конечно, это все проблемы, которые не хочет иметь ни один пользователь.

Чтобы этого не произошло, кабели для зарядки ноутбука имеют ферритовый сердечник. Этот "фильтр" размещен на кабеле, сразу за штекером, входящим в ваш ноутбук. Внутри пластикового цилиндра, как вы уже могли догадаться, находится ферритовый сердечник, по которому проходит зарядный кабель.

Ферит – это материал, который вообще не является электропроводным или, по крайней мере, почти не производит, поэтому поглощает электромагнитные волны, проходящие через зарядный кабель. Как только зарядный кабель проходит через странный цилиндр и таким образом через ферритовый сердечник, все электромагнитные волны поглощаются и, следовательно, больше не могут создавать помех другим электронным устройствам.

Если ваш зарядный кабель не имеет ферритового сердечника, например, на MacBook, вам не нужно беспокоиться. Во многих новых электронных устройствах эти ферритовые сердечники уже встроены в устройство, поэтому их не нужно подсоединять к зарядному кабелю.

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