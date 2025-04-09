Для чего специалисты рекомендуют засыпать кофе в унитаз: ни за что не догадаетесь о действии этого продукта

Чем очистить унитаз, чтобы он сиял уже через 10 минут / © Фото из открытых источников

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Если для очищения используются средства, содержащие химические вещества, это может представлять угрозу здоровью.

От накипи и желтизны можно избавиться гораздо быстрее, легче и эффективнее. В результате вы получите не только чистоту, но и свежесть и приятный запах.

Опытные люди используют интересный метод, включающий кофе, соду и уксус.

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Готовим смесь:

В небольшой емкости смешиваем 1 столовую ложку молотого кофе, такое же количество соды и уксуса. Тщательно перемешиваем до однородной массы. Далее аккуратно выливаем смесь в унитаз, равномерно распределяя по стенкам.

Оставляем на 10 минут — этого времени достаточно, чтобы средство выполнило свою работу.

Через 10 минут хорошо очищаем поверхность щеткой и смываем большим количеством воды. И вот — унитаз снова блестит безупречной чистотой.