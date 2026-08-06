Для чего в раковине нужно второе отверстие: его функция вас непременно удивит

Зачем нужен перелив в раковине / © Фото из открытых источников

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Многие люди каждый день пользуются раковиной, даже не задумываясь, для чего в верхней ее части сделано еще одно небольшое отверстие. Некоторые считают его декоративным элементом или даже производственной особенностью. На самом деле это отверстие имеет чрезвычайно важное практическое назначение и может спасти квартиру или дом от затопления. Специалисты по сантехнике объясняют, что этот элемент называется переливом. Его конструкция продумана так, чтобы можно было безопасно использовать раковину даже тогда, когда основной ливень временно перекрыт.

Что такое перелив

Перелив — это дополнительный канал, соединяющий верхнее отверстие раковины с основной сливной системой.

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Если вода поднимается слишком высоко, она начинает попадать именно через это отверстие и дальше отводится в канализацию. Благодаря этому вода не переливается через край умывальника.

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Защита от затопления

Главное предназначение перелива — предотвратить затопление помещения. Например, если:

вы закрыли слив пробкой;

забыли выключить воду;

ребенок случайно открыл кран;

основное отверстие частично засорилось;

уровень воды начнет подниматься. Когда он достигнет перелива, избыток воды автоматически пойдет через дополнительный канал в канализацию.

Это значительно снижает риск того, что вода начнет выливаться на пол.

Помогает быстрее сливать воду

Перелив выполняет еще одну немаловажную функцию, о которой знают далеко не все. Во время стекания наполненной полностью раковины он обеспечивает дополнительный доступ воздуха к сливной системе.

Благодаря этому:

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не появляется мощный вакуум;

вода стекает более равномерно;

слив работает быстрее.

Именно поэтому современные раковины стекают гораздо эффективнее.

Почему его нельзя заклеивать

Иногда владельцы квартир закрывают перелив декоративными заглушками или даже заклеивают его, чтобы, по их мнению, улучшить внешний вид раковины. Сантехники категорически не советуют этого делать.

Если перелив перекрыт, то в случае переполнения вода просто начнет переливаться через край раковины, что может привести к повреждению мебели, полу и даже затоплению соседей.

Почему из перелива может появляться неприятный запах

Поскольку переливом вода пользуется не так часто, внутри его канала постепенно скапливаются:

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остатки мыла;

зубной пасты;

косметических средств;

грязь;

бактерии.

Конкретно они могут стать предпосылкой противного запаха.

Как правильно чистить перелив

Специалисты советуют очищать перелив хотя бы раз в несколько месяцев. Для этого можно:

промыть его горячей водой;

воспользоваться мягким моющим средством;

очистить внутренний канал тонким ершиком или специальной щеткой;

после очищения хорошо промыть водой.

Регулярный уход помогает избежать накопления загрязнений и появления запаха.

Все ли раковины имеют перелив

Большинство современных умывальников оборудованы такой системой. Однако существуют дизайнерские модели, у которых перелива нет.

Их устанавливают в основном:

в гостевых санузлах;

на декоративных умывальниках;

в современных интерьерах с минималистичным дизайном.

В таком случае пользоваться раковиной нужно особенно внимательно, потому что защита от переполнения отсутствует.

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