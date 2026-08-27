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Для чего все европейские садоводы на осень обертывают плодовые деревья картоном: полезный трюк
Как правильно это сделать, чтобы защитить кору от морозов, перепадов температуры и грызунов.
Осенью сад нуждается в особом внимании, ведь впереди холодный период, резкие перепады температуры и активность грызунов. Опытные садоводы используют для защиты плодовых деревьев не только специальные материалы, но и картон. Этот простой и недорогой способ может оказаться полезным для молодых яблонь, груш, слив и других деревьев.
Зачем обматывать деревья картоном осенью
Главное преимущество картона — дополнительный защитный слой вокруг ствола. Он частично изолирует кору от резких температурных колебаний и в то же время создает физический барьер для грызунов. Мыши и зайцы зимой могут повреждать молодую кору, особенно когда в саду мало доступного корма.
Картон также может защищать ствол от солнечного нагревания в периоды, когда днем температура повышается, а ночью резко падает. Такие перепады опасны для коры, поскольку могут вызвать появление трещин.
Особенно актуален этот метод для молодых деревьев с тонкой корой. В то же время, картон не следует считать универсальным зимним укрытием: его задача — именно дополнительная защита ствола.
Как правильно обмотать ствол
Для этого лучше использовать чистый гофрированный сухой картон без краски, пленочного покрытия, скотча и других посторонних материалов. Перед обмоткой ствол желательно очистить от остатков растений и убедиться, что кора сухая и не имеет признаков повреждения.
Картон оборачивают вокруг ствола в несколько слоев, но не слишком плотно. Между корой и материалом не должно скапливаться много влаги. Нижнюю часть защиты можно немного углубить в грунт или зафиксировать, чтобы картон не сорвал ветер.
Важно регулярно проверять укрытия после дождей и снегопадов. Если картон размок или начал плеснеть, его нужно заменить.
Такой простой осенний лайфхак не требует больших затрат, но может помочь защитить молодые плодовые деревья от зимних неблагоприятных условий. Главное — правильно выбрать материал и не оставлять его на стволе дольше, чем нужно.