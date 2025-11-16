- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 1 мин
Для поднятия настроения: теплые слова и сердечные пожелания для самых дорогих людей
Пожелания хорошего дня — короткие фразы для поздравления: «доброе утро», «хороший день», «желаю прекрасного дня».
В этой статье собраны лучшие пожелания на 16 ноября, которые помогут сделать чье-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.
Пожелание хорошего настроения и доброе утро
«Пусть утро подарит тебе улыбку, легкость и веру в лучшее.»
«Просыпайся с воодушевлением — сегодня мир ждет именно твой свет!»
«Пусть аромат кофе наполнит день теплом, а сердце — благодарностью за новые возможности.»
Открытки с пожеланием хорошего дня
«Пусть сегодня все складывается легко, а каждый пустяк дарит радость.»
«Желаю дня, полного гармонии, успехов и приятных сюрпризов.»
Пусть твой день будет ярким, продуктивным и наполненным добром.
Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки
«Верь у себя — этот день создан, чтобы ты приблизился к мечте!»
«Действуй смело: даже малейший шаг сегодня может изменить все завтра».
Хороший и тихий вечер: пожелания
«Пусть вечер подарит покой, уют и благодарность за прожитый день.»
«Пусть мысли станут кроткими, сердце — спокойным, а ночь — целебной.»