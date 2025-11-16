Для поднятия настроения: теплые слова и сердечные пожелания для самых дорогих людей

Хорошего дня: лучшие пожелания на сегодня 16 ноября / © unsplash.com

В этой статье собраны лучшие пожелания на 16 ноября, которые помогут сделать чье-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.

Пожелание хорошего настроения и доброе утро

«Пусть утро подарит тебе улыбку, легкость и веру в лучшее.»

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Просыпайся с воодушевлением — сегодня мир ждет именно твой свет!»

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Пусть аромат кофе наполнит день теплом, а сердце — благодарностью за новые возможности.»

Пожелание доброе утро / © ТСН

Открытки с пожеланием хорошего дня

«Пусть сегодня все складывается легко, а каждый пустяк дарит радость.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Желаю дня, полного гармонии, успехов и приятных сюрпризов.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Пусть твой день будет ярким, продуктивным и наполненным добром.

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки

«Верь у себя — этот день создан, чтобы ты приблизился к мечте!»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Действуй смело: даже малейший шаг сегодня может изменить все завтра».

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Хороший и тихий вечер: пожелания

«Пусть вечер подарит покой, уют и благодарность за прожитый день.»

Пожелания добрый вечер / © ТСН

«Пусть мысли станут кроткими, сердце — спокойным, а ночь — целебной.»

