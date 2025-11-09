- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 2 мин
Для положительного настроения: теплые пожелания на день друзьям и родным
Пожелания хорошего дня — короткие фразы для поздравления: «доброе утро», «хороший день», «желаю прекрасного дня».
В этой статье собраны лучшие пожелания на 9 ноября, которые помогут сделать чей-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.
Пожелание хорошего настроения и доброго утра
«Доброе утро! Пусть рассвет подарит тебе мягкую ясность мыслей и легкость в сердце».
«Пусть это утро откроет перед тобой новые возможности и наполнит душу теплой верой в себя».
«Желаю проснуться с улыбкой и почувствовать, что сегодня Вселенная работает на твою добрую судьбу».
Открытки с пожеланием хорошего дня
«Пусть твой день будет гармоничным, плодотворным и полон маленьких приятных чудес.»
«Желаю тебе дня, который вдохновляет, усиливает и дарит внутреннее спокойствие.»
«Пусть сегодня все складывается легко, а благополучие мягко растет в каждой сфере твоей жизни».
Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки
«Пусть чудесный день сегодня станет началом твоих новых взлетов и смелых мечтаний».
«Пусть этот поистине прекрасный день наполнит тебя светом, вдохновением и ощущением, что ты на верном пути.»
Хороший и тихий вечер: пожелания
«Желаю тебе спокойного вечера, который окутает нежностью, гармонией и теплом домашнего уюта.»
«Хорошего вечера! Пусть он подарит отдых, мягкие мысли и приятное завершение дня.»