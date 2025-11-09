Для положительного настроения: теплые пожелания на день друзьям и родным

Хорошего дня: лучшие пожелания на сегодня 9 ноября / © unsplash.com

В этой статье собраны лучшие пожелания на 9 ноября, которые помогут сделать чей-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.

Пожелание хорошего настроения и доброго утра

«Доброе утро! Пусть рассвет подарит тебе мягкую ясность мыслей и легкость в сердце».

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Пусть это утро откроет перед тобой новые возможности и наполнит душу теплой верой в себя».

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Желаю проснуться с улыбкой и почувствовать, что сегодня Вселенная работает на твою добрую судьбу».

Пожелание доброе утро / © ТСН

Открытки с пожеланием хорошего дня

«Пусть твой день будет гармоничным, плодотворным и полон маленьких приятных чудес.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Желаю тебе дня, который вдохновляет, усиливает и дарит внутреннее спокойствие.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Пусть сегодня все складывается легко, а благополучие мягко растет в каждой сфере твоей жизни».

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки

«Пусть чудесный день сегодня станет началом твоих новых взлетов и смелых мечтаний».

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Пусть этот поистине прекрасный день наполнит тебя светом, вдохновением и ощущением, что ты на верном пути.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Хороший и тихий вечер: пожелания

«Желаю тебе спокойного вечера, который окутает нежностью, гармонией и теплом домашнего уюта.»

Хорошего и тихого вечера / © ТСН

«Хорошего вечера! Пусть он подарит отдых, мягкие мысли и приятное завершение дня.»

