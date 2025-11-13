Для положительного настроения: теплые пожелания на день родным, близким и друзьям

Хорошего дня: лучшие пожелания на сегодня 13 ноября / © unsplash.com

В этой статье собраны лучшие пожелания на 13 ноября, которые помогут сделать чей-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.

Пожелание хорошего настроения и доброе утро

«Доброе утро! Пусть сегодняшний день подарит тебе улыбки, вдохновение и нежность в любой момент.»

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Просыпайся с верой в себя — мир уже ждет твой свет!»

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Пусть утро будет мягким, как луч солнца, и наполнит сердце спокойствием и благодарностью.»

Пожелание доброе утро / © ТСН

Открытки с пожеланием хорошего дня

Пусть этот день принесет гармонию в мыслях и искренность в делах.

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Желаю, чтобы сегодня все складывалось легко, а каждый момент был хорошим знаком».

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Да будет ясным, как небо после дождя, и щедрым на приятные события.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки

«Ты можешь больше, чем кажется — сделай этот день доказательством своей силы!»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Пусть сегодняшний день станет еще одним шагом к твоей мечте — уверенно иди вперед!»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Хороший и тихий вечер: пожелания

«Пусть вечер объят тебя спокойствием, уютом и благодарностью за все, что удалось сегодня.»

Хорошего и тихого вечера / © ТСН

«Желаю теплого вечера с ароматом хорошего настроения и мыслями, приносящими покой.»

