Для решения сразу двух серьезных проблем: зачем украинцам советуют класть в стиральную машину рис

Хотя добавление риса в стиральную машину может вызвать удивление, однако такой метод считается достаточно полезным в повседневной жизни. Ведь он помогает избавиться сразу от двух проблем.

В каждом доме стиральная машина стала незаменимым помощником, поэтому очень важно поддерживать ее в чистоте, что помогает продлить сроки ее использования.

Часто возникает такая проблема, особенно если сразу после стирки постоянно закрывать дверцу техники, что внутри появляется неприятный запах. Это объясняется тем, что в барабане накапливается влага и остатки моющих средств, которыми мы стираем наши вещи. Когда температура высокая, а пространство закрыто, то в таком месте начинают образовываться разнообразные бактерии и плесень.

Именно рисовая крупа может стать идеальным и экологичным способом решения такой неприятной проблемы. Рис — уникальный продукт, ведь он способен впитывать в себя лишнюю влагу и ароматы, поэтому он быстро уберет затхлый запах из барабана.

Конечно, не нужно сыпать его непосредственно в барабан, чтобы рис убрал все неприятные запахи. Предварительно сделайте небольшой мешочек из натуральной ткани, насыпьте туда немного риса, хорошо завяжите, чтобы он не развязался, и отправьте в стиральную машинку. Используя такой простой способ, вы сможете забыть, что такое вонь из барабана.

Дополнительно рис еще и поможет в профилактике появления плесени. Обычно споры грибка коварно появляются на резиновой манжете. Если вы будете регулярно бросать в стиральную машину мешочек с рисом, то сможете не только забыть о неприятных запахах, но и поддерживать стиральную машину в идеальном состоянии.

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