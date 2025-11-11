Для светлого настроения: теплые и сердечные слова для дорогих людей в течение всего дня

Хорошего дня: лучшие пожелания на сегодня 11 ноября / © pexels.com

Реклама

В этой статье собраны лучшие пожелания на 11 ноября, которые помогут сделать чей-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.

Пожелание хорошего настроения и доброго утра

“Желаю тебе утра, начинающегося с тишины, легкости и внутреннего света.”

Пожелание доброе утро / © ТСН

“Пусть рассвет развернет перед тобой день, наполненный спокойствием и вдохновением.”

Реклама

Пожелание доброе утро / © ТСН

“Пусть первые лучи солнца коснутся тебя добром и мягкой силой.”

Пожелание доброе утро / © ТСН

Открытки с пожеланием хорошего дня

“Пусть этот день откроет перед тобой путь к маленьким и большим победам.”

Пожелание хорошего дня / © ТСН

“Желаю тебе светлого настроения и спокойной уверенности в каждом шагу.”

Пожелание хорошего дня / © ТСН

“Пусть сегодня все складывается мягко и легко, как тебе нужно.”

Реклама

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки

“Помни: ты способна на большее, чем иногда думаешь — этот день может это доказать.”

Пожелание хорошего дня / © ТСН

“Пусть в твоем сердце сегодня живет решительность, а мысленно — смелые цели.”

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Хороший и тихий вечер: пожелания

“Пусть твой вечер будет спокойным, теплым и наполненным внутренним уютом.”

Хорошего и тихого вечера / © ТСН

“Желаю мягкого завершения дня и благодарности за все хорошее, что он принес.”

Реклама