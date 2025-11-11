- Дата публикации
Для светлого настроения: теплые и сердечные слова для дорогих людей в течение всего дня
Пожелания хорошего дня — короткие фразы для поздравления: “доброго утра”, “хороший день”, “желаю прекрасного дня”.
В этой статье собраны лучшие пожелания на 11 ноября, которые помогут сделать чей-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.
Пожелание хорошего настроения и доброго утра
“Желаю тебе утра, начинающегося с тишины, легкости и внутреннего света.”
“Пусть рассвет развернет перед тобой день, наполненный спокойствием и вдохновением.”
“Пусть первые лучи солнца коснутся тебя добром и мягкой силой.”
Открытки с пожеланием хорошего дня
“Пусть этот день откроет перед тобой путь к маленьким и большим победам.”
“Желаю тебе светлого настроения и спокойной уверенности в каждом шагу.”
“Пусть сегодня все складывается мягко и легко, как тебе нужно.”
Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки
“Помни: ты способна на большее, чем иногда думаешь — этот день может это доказать.”
“Пусть в твоем сердце сегодня живет решительность, а мысленно — смелые цели.”
Хороший и тихий вечер: пожелания
“Пусть твой вечер будет спокойным, теплым и наполненным внутренним уютом.”
“Желаю мягкого завершения дня и благодарности за все хорошее, что он принес.”