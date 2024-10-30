Для Украины увеличился риск ракетных обстрелов: астрологический прогноз на ноябрь

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, как повлияют звезды и планеты на события в Украине.

В годовой астрологической карте Украины до 17 ноября 2024 продлится подпериод, связанный с энергией Луны. Это может поднять различные вопросы, связанные с водой.

Об этом говорится в астрологическом прогнозе для нашей страны от астрологов Анны и Алексея Сухановых, который они составили для УНИАН.

Астрологи отметили, что энергия Луны связана с расслаблением и пассивностью. Но в то же время Луна может подталкивать к дипломатии и мирным переговорам.

Впрочем, сейчас в знаке Зодиака Луны (Рак) находится планета Марс. Наличие воинственной планеты свидетельствует об увеличении опасности для городов, локаций и сооружений, так или иначе связанных с водой.

После 17 ноября в годовой карте Украины начинается более активный и продуктивный астрологический подпериод, который продлится до 8 декабря. Он связан с планетой Марс, находящейся в сфере прибыли. По мнению астрологов, такое расположение небесных тел будет способствовать увеличению и ускорению поступления военной помощи, добавит инициативности на поле боя и, по всей вероятности, позволит Силам обороны Украины провести успешные военные операции. В то же время, есть и "обратная сторона" увеличения энергии Марса – для Украины на этот период увеличится вероятность ракетных обстрелов.

Сухановы отметили, что изменения происходят и в основной карте Украины. До 18 ноября страна будет проживать под период Юпитер-Солнце-Сатурн, связанный с ресурсами. Возможно, что в этот период, как и в октябре, в стране будут доминировать темы разоблачения коррупции и злоупотреблений. В этот период также может усиливаться давление на граждан и западных союзников на власть Украины.

После 18 ноября в Украине начнется подпериод Юпитер-Солнце-Меркурий, который продлится до 30 декабря. Это время, связанное с энергией Меркурия, будет более продуктивным для внешней деятельности Украины. Меркурий будет способствовать успехам на поле боя, политическим договоренностям, а также удачному решению разного рода вопросов, нуждающихся в поддержке влиятельных людей, организаций и стран.

В итоге астрологи отмечают, что вторая половина ноября будет активнее первой, о чем свидетельствуют как годовая, так и натальная карты Украины.

В то же время Сухановы отметили, что не прогнозируют серьезный энергетический кризис в Украине.

"Ситуация будет в пределах нормы. Это подтвердил октябрь и есть все шансы, что в ноябре ситуация с электроэнергией останется на том же уровне", — говорят астрологи.

Напомним, известный астролог ошарашил прогнозом по окончании войны в Украине. По прогнозу Владимира Бадиана, это произойдет неожиданно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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