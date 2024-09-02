Для уюта в каждом доме: дизайнеры назвали шесть самых лучших оттенков для интерьера

Обычно дизайнеры называют уютными темные цвета, как у нас ассоциируются с осенним периодом. Они придают жилищу теплой атмосферы и естественным тонам.

По словам экспертов, чтобы обновить интерьер комнаты, самое простое, что вы можете сделать, это перекрасить стены. Естественно, что мы хотим чувствовать тепло и уют в своем доме, ведь проводим здесь больше всего в свое время. Поэтому дизайнеры перечислили шесть цветов на осень, которые помогут сделать интерьер максимально приятным.

Землисто-коричневый

В течение всего 2024 года сохранялась тенденция к коричневым стенам. Остается она таковой и осенью. Это теплый оттенок кофе, опавших листьев и приятного на ощупь пледа. Чаще всего его советуют использовать для украшения гостиной.

Темные синие цвета

Ряд синих оттенков уже был модным в этом году. Но если мы говорим именно об осеннем периоде, тогда лучше выбирать темные цвета. Они отвечают за чувство уюта. В частности, дизайнеры считают, что следует обратить внимание на индиго, чирок или обычный темно-синий.

Песочный оттенок

Это довольно глубокий, насыщенный, теплый желтый оттенок, который просто идеально подходит именно на осень. Чтобы получить волшебный песочный тон, попытайтесь соединить бледно-желтый с охрой.

Оливковый

По своей сути темно-зеленый цвет считается наиболее умиротворяющим, ведь он тесно связан с природой. Наиболее трендовым и популярным считается оливковый оттенок, который может стать основой интерьера в любом стиле.

Кирпичный тон

По словам дизайнера Патрика О'Донелла из компании Farrow & Ball, красный очень важный цвет. И здесь не важно, используете ли вы его как основной, или только для расстановки акцентов. Но особую теплоту и приземленность дарит интерьеру кирпичный оттенок.

Бледно-розовый

Постоянными фаворитами дизайнеров остаются именно розовые и зеленые цвета. В спальне или кухне можно попробовать использовать бледно-розовый, который не будет слишком активным и ярким, зато подарит теплые ощущения.

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