Для вдохновения и радости: теплые слова и добрые пожелания для дорогих сердцу людей

Пожелания хорошего дня — короткие фразы для поздравления: «доброе утро», «хороший день», «желаю прекрасного дня».

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Хорошего дня: лучшие пожелания сегодня 17 ноября

Хорошего дня: лучшие пожелания на сегодня 17 ноября / © unsplash.com

В этой статье собраны лучшие пожелания на 17 ноября, которые помогут сделать чье-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.

Пожелание хорошего настроения и доброе утро

«Пусть это утро начнется с улыбки, светлых мыслей и чашки вдохновения.»

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Просыпайся с верой в себя — сегодня мир снова дарит шанс на удивление».

Пожелание доброе утро / © ТСН

«Пусть солнечные лучи коснутся души и наполнят ее спокойствием и радостью».

Пожелание доброе утро / © ТСН

Открытки с пожеланием хорошего дня

«Пусть каждая минута этого дня будет хорошей, легкой и наполненной смыслом.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Желаю, чтобы сегодня все удавалось, а настроение оставалось солнечным до вечера.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Пусть этот день принесет приятные новости, искренние улыбки и вдохновение на новые свершения.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки

«Ты способен на большее, чем думаешь — просто сделай первый шаг сегодня.»

Пожелание хорошего дня / © ТСН

«Пусть этот день станет доказательством, что настойчивость творит чудеса».

Пожелание хорошего дня / © ТСН

Хороший и тихий вечер: пожелания

«Пусть вечер объят тебя спокойствием, благодарностью и нежным светом уюта.»

Пожелания добрый вечер / © ТСН

«Отпусти заботы дня — впереди новые рассветы, новые возможности и мечты».

Пожелания добрый вечер / © ТСН

