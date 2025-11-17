- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Для вдохновения и радости: теплые слова и добрые пожелания для дорогих сердцу людей
Пожелания хорошего дня — короткие фразы для поздравления: «доброе утро», «хороший день», «желаю прекрасного дня».
В этой статье собраны лучшие пожелания на 17 ноября, которые помогут сделать чье-то утро или день теплее, светлее и немного счастливее.
Пожелание хорошего настроения и доброе утро
«Пусть это утро начнется с улыбки, светлых мыслей и чашки вдохновения.»
«Просыпайся с верой в себя — сегодня мир снова дарит шанс на удивление».
«Пусть солнечные лучи коснутся души и наполнят ее спокойствием и радостью».
Открытки с пожеланием хорошего дня
«Пусть каждая минута этого дня будет хорошей, легкой и наполненной смыслом.»
«Желаю, чтобы сегодня все удавалось, а настроение оставалось солнечным до вечера.»
«Пусть этот день принесет приятные новости, искренние улыбки и вдохновение на новые свершения.»
Желаю прекрасного дня: вдохновенные открытки
«Ты способен на большее, чем думаешь — просто сделай первый шаг сегодня.»
«Пусть этот день станет доказательством, что настойчивость творит чудеса».
Хороший и тихий вечер: пожелания
«Пусть вечер объят тебя спокойствием, благодарностью и нежным светом уюта.»
«Отпусти заботы дня — впереди новые рассветы, новые возможности и мечты».