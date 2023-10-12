Для заживления микротрещин на ногах и свежести продуктов: 5 способов использования сахара

Как использовать сахар в хозяйстве, для здоровья и красоты: 5 способов, о которых вы не знали.

Сахар обладает множеством полезных свойств, о которых мы даже не догадывались. Обычно его используют в добавление блюд и напитков, но он прекрасный помощник в хозяйстве, прекрасно заменит пятновыводители и станет заживляющим бальзамом для повреждений на коже. А еще сахар работает как консервант для сохранения свежести продуктов и цветов. Итак, рассказываем, о каких свойствах сахара вы бы никогда не догадались.

Сахар как пятновыводитель

Перед стиркой можно применять сахар как пятновыводитель. Для этого нужно сделать пасту из сахара и воды, такую смесь нанести на пятно и оставить на 5-10 минут. Сахар поможет раствориться пятну, что облегчит его выведение во время стирки.

Сахар как консервант для продления свежести продуктов и цветов

Если вы очень любите выпечку, но во время хранения она часто черствеет, не беда, вам поможет сохранять свежесть вкусностей сахар. Необходимо сложить печенье или булочки в контейнер, положить туда несколько кусочков сахара и закрыть емкость. Тогда выпечка будет оставаться мягкой и свежей в течение нескольких дней.

Также сахар – отличный консервант для букетов из цветов. Чтобы они дольше оставались свежими и красивыми, нужно добавить в воду 3 ст. ложки сахара и 2 ст. ложки уксуса. Срежьте стебли цветов под углом и поставьте в воду с сахаром, таким образом, ваш букет будет стоять долго и не завянет.

Сахар как скраб для лица

Это идеальный пилинг по уходу за кожей. А еще он недорогой и натуральный, поэтому им можно пользоваться даже тем женщинам, которым немного за 50. Он не будет раздражать кожу, как обычные кислотные пилинги. Чтобы приготовить такой скраб в домашних условиях, нужно 1 ст.л. ложку смешать с вашим средством для умывания или растительным маслом. Затем мягкими массирующими движениями помассируйте лицо, этот скраб прекрасно справится с омертвевшими клетками кожи и очистит поры. После такого пилинга ваша кожа станет идеально гладкой и сияющей свежестью.

Сахар для чистки рук

Смесь из масла и сахара используют для того, чтобы отчистить из рук стойкие пятна от краски и моторной смазки. Также такая смесь отлично работает как скраб. После такого пилинга руки будут чистыми и гладкими. Согласитесь, такой способ мытья рук намного полезнее и приятнее химических средств, которыми приходится отмывать стойкие пятна или грязь.

Пилинг для губ и тела

Речь уже шла о том, как сахар прекрасно справляется с задачей скрабования кожи лица и рук. Губы также не исключение, тем более, что косметические бренды выпускают много таких скрабов на основе сахара. Зачем платить больше, когда можно самостоятельно сделать такое косметическое средство.

Для скрабивания губ просто смочите палец водой, окуните его в кристаллический сахар и нанесите на губы. Затем помассируйте круговыми движениями, дольки сахара удалят из губ сухую кожу и сделают их мягкими.

Для того, чтобы приготовить пилинг для тела, нужно смешать 3 ст. ложки сахара и 2 ст. ложки оливкового масла. Полученной смесью помассируйте свое тело, после чего кожа станет мягкой и гладкой.

Если вы хотите сделать пилинг для ног, нужно смешать сахар с мятным маслом. Таким образом, вы снимете ороговевшие клетки на коже, также такой скраб ускорит заживление микротрещин на ногах и смягчит кожу.

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