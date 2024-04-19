Для женщин 60+: названы самые популярные в мире омолаживающие стрижки

Эти прически перешли в разряд классических, поскольку не выходят из моды уже много лет.

Когда, как ни весной, омолодиться, обновить свой образ или вообще кардинально его изменить. Стилисты подобрали четверку самых популярных в мире омолаживающих стрижек, чтобы каждая женщина в свои годы чувствовала себя молодой и безупречной. Рассказываем, какие варианты топовых причесок подойдут всем женщинам за 60 лет.

Многослойный боб

Какие омолаживающие стрижки для женщин 60+ / Фото: pixabay.com

Это топовая стрижка, которая придает волосам невероятную легкость и объем. Она будет идеальным вариантом для женщин за 60. Ведь волосы в таком возрасте теряют свою густоту и здоровое сияние, а многослойный боб отлично справится с этой проблемой. К тому же, стрижка всегда держит форму, не требует укладки и хорошо отрастает. Поэтому вам не нужно будет часто посещать своего мастера.

Каре

Какие омолаживающие стрижки для женщин 60+ / Фото: pixabay.com

Вечная эталонная классика, которая никогда не выйдет из моды. Все женщины мира предпочитают эту прическу, и вот почему. Она создает совершенный и роскошный образ, омолаживает и придает любой женщине уверенность в себе. Стрижка подходит ко всем типам лица и любой структуре волос, не требует укладки и хорошо держит форму.

Короткая стрижка с легкой бахромой

Какие омолаживающие стрижки для женщин 60+ / Фото: pixabay.com

Такая стрижка способна омолодить сразу на 15 лет, поэтому будет идеальным выбором для женщин за 60 лет. Легкая бахрома придает образу легкости, свежести и игривости. Каждая женщина с такой объемной стрижкой будет чувствовать себя уверенной и невероятно прекрасной.

Асимметричная короткая стрижка с челкой

Какие омолаживающие стрижки для женщин 60+ / Фото: pixabay.com

Эта прическа для уверенных и решительных женщин, желающих кардинально изменить свой образ. Стрижка омолаживает, придает слабым волосам дополнительный объем и здоровое сияние, не требует укладки. Асимметричная челка скроет возрастные изменения на коже, выразит образ и уберет лишний объем в нижней части лица.

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