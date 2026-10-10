Дмитриевская родительская суббота 2026: когда поминать умерших и что нельзя делать

Дмитровская родительская суббота 2026 / © pexels.com

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Когда Дмитровская родительская суббота в 2026 году, как правильно почтить умерших и каких традиций соблюдать, — рассказываем дальше.

Когда Дмитровская родительская суббота в 2026 году

В 2026 году Дмитровская родительская суббота по новому церковному календарю приходится на 24 октября. Ее отмечают в канун дня чествования великомученика Димитрия Солунского, который по новому лианскому календарю приходится на 26 октября.

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Дата этого поминального дня зависит от церковного календаря, соблюдаемого конкретной общиной. Поэтому верующим, пользующимся старым стилем, следует уточнить дату богослужения в своем храме.

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Главное предназначение Дмитровской субботы — молитва за упокой душ умерших, упоминание родных и добрые дела на их память.

История и значение Дмитровской поминальной субботы

Название этого дня связано со святым великомучеником Димитрием Солунским, которого в христианской традиции чтят как покровителя воинов. Исторически Дмитровская суббота приобрела особое значение как день поминовения умерших, в том числе погибших в боях.

Впоследствии традиция распространилась на молитвы о всех умерших родственниках и близких. В Украине этот день также связан с народными обычаями чествования предков. В некоторых регионах его называли Дедами или Семейной субботой.

Для многих семей Дмитриевская суббота — возможность посетить храм, помолиться за тех, кого уже нет в живых, упорядочить могилы и собраться вместе, чтобы вспомнить важные моменты семейной истории.

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Что нужно делать на Дмитровскую родительскую субботу

В этот день верующие стараются уделить больше внимания молитве, памяти об умерших и помощи другим людям.

Посетить богослужение. По возможности следует прийти в храм на заупокойную службу. Накануне вечером в церквях могут проводить панихиду или парастас. Расписание богослужений лучше уточнить заранее. Подать записки за умерших. В храме можно подать имена усопших родственников для поминовения во время богослужения. Требования к запискам и особенностям поминовения следует уточнить у священника. Помолиться дома. Если нет возможности посетить церковь, помянуть близких можно в домашней молитве. Важно делать это искренне, с любовью и благодарностью. Посетить кладбище. При желании можно прийти на могилы родных, убрать территорию, принести цветы и помолиться. В то же время посещение кладбища не является обязательным условием чествования умерших. Помочь тем, кто нуждается в поддержке. Милостыня, пожертвование на доброе дело или помощь одиноким людям — способы проявить милосердие и почтить память близких. Вспомнить умерших в кругу семьи. Рассказы о семейных традициях, добрых поступках и важных моментах из жизни родных помогают хранить память о них для следующих поколений.

Что готовят на Дмитриевскую родительскую субботу

Во многих украинских семьях поминальный день сопровождается скромной семейной трапезой. Среди традиционных блюд — кутья, компот, каши, блины, пироги и другие домашние угощения.

В некоторых местностях хозяйки накрывали стол белой скатертью, а за ужином вспоминали умерших родственников. Иногда оставляли свободное место или дополнительную тарелку — это народный обычай, символизирующий память о предках.

В то же время, важно различать народные традиции и церковные предписания. Для христианского поминовения важнейшими остаются молитва, милосердие и уважительное отношение к памяти умерших. Пышный стол или специальные обрядовые действия не являются обязательными.

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Молитва за умерших на Дмитровскую субботу

В поминальный день можно обратиться к Богу с просьбой об упокоении душ родных и близких. Молитву читают в храме или дома, вспоминая имена тех, о ком хотят помолиться.

Вот краткий текст молитвы:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (имена), прости им вины свободные и несвободные и даруй им Царство Небесное. Аминь.

Если человек не помнит текст молитвы, можно обратиться к Богу своими словами. Искренняя молитва и светлые воспоминания о близких помогают сохранить духовную связь с ними.

Что нельзя делать на Дмитровскую родительскую субботу

С Дмитровской субботой связано множество народных запретов. Важно помнить, что не все они официальные церковные правила. Основная идея поминального дня — уважение к умершим, молитва и доброжелательность к живым:

Не стоит ссориться и оскорблять других. Поминальный день традиционно посвящают спокойствию, добрым мыслям и примирению. Поэтому лучше избегать конфликтов, брани и оскорбительных слов. Не следует плохо отзываться об умерших. В этот день уместно вспоминать родных с уважением, признательностью и пониманием того, что каждый человек имеет собственную жизненную историю. Не стоит превращать поминовение в громкое застолье. Чрезмерное употребление алкоголя и шумные развлечения не соответствуют содержанию дня, посвященного молитве и памяти. Не следует оставлять еду и алкоголь на могилах как обязательный ритуал. Лучше почтить умерших молитвой, убрать место захоронения или помочь нуждающимся. Еду можно раздать людям, которые в ней нуждаются. Не стоит отказывать в помощи без уважительной причины. Милосердие и поддержка оказавшихся в сложных обстоятельствах соответствуют духовному содержанию поминального дня.

Можно ли работать, убирать и стирать на Дмитровскую субботу

В народных верованиях существует рекомендация отложить тяжелую домашнюю работу, уборку и стирку, чтобы посвятить время умершим. Однако общего церковного запрета на обычный бытовой труд в этот день нет.

Если нужно работать, ухаживать за детьми или выполнять домашние обязанности, это не означает неуважения к умершим. По возможности, действительно стоит заранее освободить время для молитвы, посещения храма или спокойного семейного общения.

Народные приметы на Дмитровскую родительскую субботу

С этим осенним днем связано множество народных наблюдений. Наши предки обращали внимание на погоду, опавшие листья и приближение холодов, пытаясь предсказать, какой будет зима.

В народе говорили, что первые сильные холода после Дмитровского дня свидетельствуют о приближении настоящей зимы. Также считали, что период осенних свадеб подходит к концу.

Такие приметы являются частью народной культуры, а не достоверными прогнозами погоды или церковными наставлениями.

Как правильно провести Дмитровскую родительскую субботу

Лучший способ почтить этот день — найти время для молитвы, вспомнить умерших родных и сделать доброе дело. По возможности можно посетить храм, привести в порядок могилы близких или собраться с семьей.

Не обязательно соблюдать каждый народный обычай или готовить много блюд. Гораздо важнее сохранять любовь и благодарность тем, кого уже нет рядом, и передавать память о них детям и внукам.

Дмитриевская родительская суббота напоминает, что связь между поколениями сохраняется благодаря добрым воспоминаниям, заботе друг о друге и искреннему желанию почтить тех, кто был частью нашей жизни.

FAQ

Когда Дмитровская родительская суббота в 2026 году?

В 2026 году по новому церковному календарю Дмитровская родительская суббота приходится на 24 октября. Верующим, придерживающимся старого календаря, следует уточнить дату в местном храме.

Что нельзя делать в Дмитровскую родительскую субботу?

По народным обычаям, в этот день советуют избегать ссор, сквернословия, громких развлечений и чрезмерного употребления алкоголя. В то же время, церковь не устанавливает общего запрета на обычную домашнюю работу. Главное — провести день с уважением к памяти умерших, молитвой и добрыми делами.

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