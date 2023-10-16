Дмитриевская родительская суббота в 2023 году: когда будем поминать покойных родственников и воинов

Дмитриевская родительская суббота — важный поминальный день, когда верующие чествуют в храмах покойных родственников и воинов, погибших за Родину. Дело в том, что Димитрий Солунский – святой, в честь которого и происходит поминальная суббота – считается покровителем военных.

Дмитровская родительская поминальная суббота 2023 года: дата

Фиксированной даты нет, ведь это всегда ближайшая суббота в канун дня памяти Димитрия Солунского. Ранее этот день приходился на 8 ноября, но после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь дата сместилась на 13 дней — 26 октября (это четверг). Соответственно, в 2023 году Дмитровская родительская суббота будет 21 октября.

Что нужно делать в родительскую субботу: как и чем поминать покойников

В канун Дмитровской родительской субботы, в пятницу, в храмах проводятся поминальные панихиды и литургии. В субботу верующие также идут в церковь, отстаивают службу и ставят свечу за упокой. В церковь принято нести поминальные продукты (печенье, хлеб, конфеты, фрукты). После службы их обычно раздают нуждающимся. Если посетить храм нет возможности, можете помолиться за упокой усопших дома. Верующие просят о прощении их грехов, ведь не все должны отмолить их при жизни. Помните, что искренняя молитва помогает душе обрести покой в загробном мире.

В Дмитровскую субботу после службы посещают могилы родственников, убирают там, ставят зажженные свечи и молятся. Придя домой, устраивают поминальный обед, на котором собирается вся семья. Считается, что за столом нужно оставить место и для покойников, поэтому для них даже ставят отдельные тарелки. Из блюд на столе могут стоять: кутья, пироги, блины, мясо.

Родительская поминальная суббота 2023 года: картинки

Дмитриевская родительская суббота: картинки / Фото: ТСН.ua

Дмитриевская родительская суббота: картинки / Фото: ТСН.ua