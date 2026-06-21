ДНК древнего винограда переписала историю Кьянти: открытие удивило ученых

2000-летняя находка в Тоскане изменила представление о знаменитых винах Кьянти / © Pixabay

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Итальянский регион Кьянти сегодня ассоциируется, прежде всего, с красным вином, однако новое археогенетическое исследование показало, что более двух тысяч лет назад местные виноделы выращивали преимущественно белые сорта винограда.

Об этом говорится в материале earth со ссылкой на Journal of Archaeological Science.

К такому выводу пришли ученые после анализа ДНК древних виноградных косточек, найденных на территории этрусского поселения Цетамура-дель-Кьянти в Тоскане.

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Древние колодцы сохранили уникальный генетический материал

Археологи обнаружили виноградные косточки на дне древних колодцев, которыми пользовались этруски еще до возвышения Римской империи.

На протяжении веков семена попадали в колодцы, где оставались в слое влажного ила. Отсутствие доступа кислорода позволило косточкам сохраниться почти в идеальном состоянии вместе с подходящей для анализа ДНК.

Исследовательская группа под руководством Ои Инанли из Университета Йорка изучила 80 виноградных косточек, соединив генетический анализ с исследованием их формы и химического состава.

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Древнейшие вина Кьянти могли быть белыми

Результаты оказались неожиданными. Генетические маркеры, отвечающие за окраску ягод, показали: основной сорт винограда, выращиваемый обитателями Цетамуры, был белым.

Это противоречит современному образу Кьянти как родине знаменитых красных вин на основе сорта Санджовезе.

По словам исследователей, белые сорта винограда возникают из-за изменений генов, которые отвечают за выработку пигментов в ягодах.

Профессор Флоридского государственного университета Нэнси де Груммонд, много лет работающая на археологическом объекте, отметила, что открытие стало настоящей неожиданностью.

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По ее мнению, красные вина, которые сегодня прославили Кьянти на весь мир, могли появиться значительно позже местных белых вин.

Один виноградник пережил смену цивилизаций

Особое внимание ученых привлек тот факт, что большинство исследованных косточек принадлежали к одной генетической линии.

Поскольку виноград традиционно размножают черенками, а не семенами, новые растения фактически являются клонами материнской лозы.

Анализ показал, что одна и та же виноградная линия выращивалась на протяжении нескольких веков и сохранилась даже после перехода территории от этрусков к римлянам.

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«Мы секвенировали ДНК 80 семян и обнаружили поразительную историю непрерывности. Один и тот же сорт винограда использовался на протяжении многих поколений виноделов», — отметила Инанли.

Римляне привезли новые сорта винограда

После завоевания региона Римской империей в Цетамуре начали появляться новые сорта винограда, которых раньше здесь не было.

Ученые полагают, что римляне активно распространяли свои любимые сорта по всей империи через торговые пути.

Интересно, что генетический анализ показал близкое родство между главным тосканским сортом и двумя древними виноградными образцами, найденными на территории современной Франции.

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Это свидетельствует об активном перемещении черенков между разными регионами Римской империи.

Следы ведут к старейшей виноградной лозе мира

Одна из найденных косточек принадлежала семье винограда, представители которой и сегодня выращиваются в Центральной и Восточной Европе.

Ближайшие генетические родственники этого сорта были обнаружены в Венгрии и Словении.

Именно в эту группу относится знаменитая виноградная лоза из словенского города Марибор, которой более 400 лет. Она официально считается старейшей плодоносной лозой в мире.

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Новый взгляд на историю виноделия

Кроме ДНК-анализа, исследователи изучили форму семян. Оказалось, что часть косточек принадлежала диким лозам, что свидетельствует об использовании местного населения не только культурного, но и дикого винограда.

Ученые отмечают, что новая методика, объединяющая генетические, морфологические и химические исследования, позволяет воспроизводить историю древнего земледелия даже по небольшому количеству археологических находок.

Это исследование изменяет представление о происхождении знаменитых вин Кьянти и свидетельствует, что история местного виноделия значительно сложнее и древнее, чем считалось ранее.

Напомним, ранее речь шла о том, что делать, если японские жуки атакуют сад. Если вы хозяева хотят сохранить розы, виноград, малину и газон здоровыми на протяжении всего лета, то действовать нужно прямо сейчас.

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