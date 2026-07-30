ДНК-тест случайно раскрыл семейную тайну: правда перевернула жизнь женщины

ДНК-тест / © Unsplash

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Обычная любознательность и бытовой ДНК-тест перевернули жизнь женщины, раскрыв семейный секрет, хранимый десятилетиями. То, что начиналось как безвредное развлечение дочери, заставило ее мать подвергнуть сомнению собственное происхождение и потерять убеждения относительно родных людей.

Об этом сообщает Mirror.

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По ее словам, первой тест ДНК по происхождению прошла ее дочь. Когда результаты показали 25% итальянских корней, семья поначалу списала это на ошибку.

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«Я подумала, что это странно, это, пожалуй, означает, что один из ее родителей наполовину итальянец», — отметила женщина.

Чтобы разгадать тайну, она решила пройти тест лично. Результат показал 48% итальянского происхождения, однако главный шок ждал впереди: оказалось, что две ее сестры, проходившие аналогичное исследование несколько лет назад, на самом деле ей только сведены.

Это мучительное открытие свидетельствовало о том, что мужчина, которого она всю жизнь считала папой, не являлся ее биологическим отцом. Получить объяснение от первоисточников уже невозможно: мать женщины умерла два года назад, а воспитавший ее мужчина ушел из жизни более 30 лет назад.

Автор сообщения призналась, что поделилась историей, чтобы найти поддержку среди людей с похожим опытом. В ответ она получила волну сострадания и советов от пользователей сети. В частности, один из корреспондентов выразил сожаление из-за невозможности получить скорые ответы после смерти родителей и посоветовал послушать подкаст BBC «Дар», где люди делятся аналогичными жизненными историями.

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Другие пользователи призвали не спешить с негативными выводами относительно воспитавшего ее отца и попытаться узнать больше через родственников. Еще один пользователь подтвердил, что подобные семейные тайны встречаются чаще, чем кажется:

«Это, пожалуй, такой шок! Я прошел тест в прошлом году и узнал, что мой дедушка не настоящий отец моего отца, и что моя этническая принадлежность отличается от той, которую я думал. Хотя для меня это не полная неожиданность по причинам, о которых я не буду удаваться, но мои родители никогда об этом мне не рассказывали. Так многие семьи имеют такие тайны. Мой отец умер, поэтому нет возможности узнать, почему это скрывали», — поделился собственным опытом третий читатель.

Напомним, в Китае 37-летняя женщина воссоединилась со своей биологической семьей через 35 лет после исчезновения недалеко от рынка возле собственного дома.

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