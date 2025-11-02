ТСН в социальных сетях

До 10 ноября бросьте под фруктовые деревья вот это — и весной не будет ни парши, ни морозбоин

Естественная профилактика осенью всегда лучше, чем весеннее лечение. А в следующем сезоне ваш сад отблагодарят вас здоровыми листьями и щедрым урожаем без парши и повреждений.

Чем подкормить деревья осенью, чтобы не было парши

Чем подкормить деревья осенью, чтобы не было парши / © Freepik

Осень — лучшее время позаботиться о здоровье вашего сада. Именно сейчас деревья готовятся к зиме, накапливают питательные вещества и требуют особой защиты. Опытные садоводы советуют до 10 ноября внести под фруктовые деревья одну простую смесь, чтобы весной не испытывать хлопот с паршей, морозобоинами и вредителями. Этот метод естественен, безопасен, чрезвычайно эффективен и проверен поколениями.

Что нужно внести сейчас под деревья, чтобы в следующем сезоне не было парши, морозобоина и гнили

К середине ноября, пока еще не промерзла почва, под каждое дерево нужно внести древесную золу, смешанную с сухой глиной и перегноем. Именно эта смесь создает естественный защитный барьер и питает корни.

Состав смеси:

  • 1 литровая банка древесной золы;

  • 2-3 лопасти перегноя или компоста;

  • 1 стакан глины (по желанию);

  • 1 ведро сухой земли.

Хорошо размешайте все компоненты и рассыпьте смесь по кругу под кроной дерева, отступая 20–30 см от ствола. Затем слегка перекопайте или замульчируйте.

Как работает этот метод подкормки

  • Древесная зола — природный источник калия, фосфора и кальция. Она обеззараживает почву, нейтрализует кислотность и уничтожает споры грибков, в том числе возбудителей парши.

  • Перегной обеспечивает деревья питательными веществами, которые используют весной для активного роста и цветения.

  • Глина удерживает влагу в зоне корней, что помогает избежать морозобоин и пересыхания коры зимой.

  • Такая подкормка одновременно подпитывает, защищает и лечит сад.

