Осень — лучшее время позаботиться о здоровье вашего сада. Именно сейчас деревья готовятся к зиме, накапливают питательные вещества и требуют особой защиты. Опытные садоводы советуют до 10 ноября внести под фруктовые деревья одну простую смесь, чтобы весной не испытывать хлопот с паршей, морозобоинами и вредителями. Этот метод естественен, безопасен, чрезвычайно эффективен и проверен поколениями.

Что нужно внести сейчас под деревья, чтобы в следующем сезоне не было парши, морозобоина и гнили

К середине ноября, пока еще не промерзла почва, под каждое дерево нужно внести древесную золу, смешанную с сухой глиной и перегноем. Именно эта смесь создает естественный защитный барьер и питает корни.

Состав смеси:

1 литровая банка древесной золы;

2-3 лопасти перегноя или компоста;

1 стакан глины (по желанию);

1 ведро сухой земли.

Хорошо размешайте все компоненты и рассыпьте смесь по кругу под кроной дерева, отступая 20–30 см от ствола. Затем слегка перекопайте или замульчируйте.

Как работает этот метод подкормки