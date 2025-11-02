- Дата публикации
До 10 ноября бросьте под фруктовые деревья вот это — и весной не будет ни парши, ни морозбоин
Естественная профилактика осенью всегда лучше, чем весеннее лечение. А в следующем сезоне ваш сад отблагодарят вас здоровыми листьями и щедрым урожаем без парши и повреждений.
Осень — лучшее время позаботиться о здоровье вашего сада. Именно сейчас деревья готовятся к зиме, накапливают питательные вещества и требуют особой защиты. Опытные садоводы советуют до 10 ноября внести под фруктовые деревья одну простую смесь, чтобы весной не испытывать хлопот с паршей, морозобоинами и вредителями. Этот метод естественен, безопасен, чрезвычайно эффективен и проверен поколениями.
Что нужно внести сейчас под деревья, чтобы в следующем сезоне не было парши, морозобоина и гнили
К середине ноября, пока еще не промерзла почва, под каждое дерево нужно внести древесную золу, смешанную с сухой глиной и перегноем. Именно эта смесь создает естественный защитный барьер и питает корни.
Состав смеси:
1 литровая банка древесной золы;
2-3 лопасти перегноя или компоста;
1 стакан глины (по желанию);
1 ведро сухой земли.
Хорошо размешайте все компоненты и рассыпьте смесь по кругу под кроной дерева, отступая 20–30 см от ствола. Затем слегка перекопайте или замульчируйте.
Как работает этот метод подкормки
Древесная зола — природный источник калия, фосфора и кальция. Она обеззараживает почву, нейтрализует кислотность и уничтожает споры грибков, в том числе возбудителей парши.
Перегной обеспечивает деревья питательными веществами, которые используют весной для активного роста и цветения.
Глина удерживает влагу в зоне корней, что помогает избежать морозобоин и пересыхания коры зимой.
Такая подкормка одновременно подпитывает, защищает и лечит сад.