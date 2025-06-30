Чем подкормить лук в июле / © Pixabay

Реклама

Если хотите иметь богатый урожай большого лука, его нужно правильно подкормить. И, главное, сделать это в первой половине июля. Именно в этот период лук активно наливается, формируя сочные головки с плотной шелухой. Рассказываем, чем подкормить лук до 12 июля, чтобы вырос крупным, сочным и долго хранился.

Почему важно подкармливать лук именно в июле

Многие огородники жалуются, что лук вырастает мелким, быстро сохнет или гниет. А причиной таких проблем является неправильная подкормка или вообще ее отсутствие в средине лета. Поэтому крайне важно не пропускать летнее удобрение грядки. Ведь в первой декаде июля у лука наступает фаза активного роста головки. От того, насколько правильно вы ее подпитаете, зависит:

размер и сочность луковицы;

насыщенный вкус и аромат;

плотность верхних слоев — ключ к длительному хранению.

Чем подкормить лук в июле, чтобы получить со своей грядки большой урожай

Эксперты рекомендуют использовать сульфат калия — это простое и доступное удобрение, которое идеально подходит для июльской подкормки. В его составе сразу три необходимых элемента:

Реклама

Калий (50%) стимулирует отток питательных веществ из листьев в головку.

Сера (18%) улучшает вкус и способствует образованию плотной шелухи.

Магний (3%) поддерживает фотосинтез и сохраняет зелень пера на дольше.

Как правильно приготовить раствор для подкормки лука

Возьмите 10 г сульфата калия, это одна чайная ложка с горкой. Растворите в 10 литрах воды. Предварительно полейте грядку водой. Полейте лук удобрением под корень.

Благодаря этой подкормке зеленые перья отдадут луковице максимум накопленных микроэлементов, и она быстро наберет массу, станет сочной и долго будет сохраняться.