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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
8769
Время на прочтение
2 мин

До 12 июля успейте подкормить лук: 10 г на ведро воды — и сочные головки вырастут с кулак

Чем подкормить лук, чтобы долго хранился, не сох и не гнил: советы экспертов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить лук в июле

Чем подкормить лук в июле / © Pixabay

Если хотите иметь богатый урожай большого лука, его нужно правильно подкормить. И, главное, сделать это в первой половине июля. Именно в этот период лук активно наливается, формируя сочные головки с плотной шелухой. Рассказываем, чем подкормить лук до 12 июля, чтобы вырос крупным, сочным и долго хранился.

Почему важно подкармливать лук именно в июле

Многие огородники жалуются, что лук вырастает мелким, быстро сохнет или гниет. А причиной таких проблем является неправильная подкормка или вообще ее отсутствие в средине лета. Поэтому крайне важно не пропускать летнее удобрение грядки. Ведь в первой декаде июля у лука наступает фаза активного роста головки. От того, насколько правильно вы ее подпитаете, зависит:

  • размер и сочность луковицы;

  • насыщенный вкус и аромат;

  • плотность верхних слоев — ключ к длительному хранению.

Чем подкормить лук в июле, чтобы получить со своей грядки большой урожай

Эксперты рекомендуют использовать сульфат калия — это простое и доступное удобрение, которое идеально подходит для июльской подкормки. В его составе сразу три необходимых элемента:

  • Калий (50%) стимулирует отток питательных веществ из листьев в головку.

  • Сера (18%) улучшает вкус и способствует образованию плотной шелухи.

  • Магний (3%) поддерживает фотосинтез и сохраняет зелень пера на дольше.

Как правильно приготовить раствор для подкормки лука

  1. Возьмите 10 г сульфата калия, это одна чайная ложка с горкой.

  2. Растворите в 10 литрах воды.

  3. Предварительно полейте грядку водой.

  4. Полейте лук удобрением под корень.

Благодаря этой подкормке зеленые перья отдадут луковице максимум накопленных микроэлементов, и она быстро наберет массу, станет сочной и долго будет сохраняться.

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Дата публикации
Количество просмотров
8769
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