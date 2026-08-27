До 40 этим знакам не везет, но потом их жизнь кардинально меняется: кто они

Кому из знаков везет после 40 / © Mixnews

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Говорят, что некоторым людям судьба будто намеренно подбрасывает испытания в молодые годы. Им приходится дольше искать свое место в жизни, испытывать финансовые трудности, разочарование в отношениях или менять профессиональный путь. Однако после 40 ситуация может кардинально измениться: появляется больше уверенности, жизненного опыта и понимания собственных желаний. Астрологи считают, что особенно ярко такой сценарий проявляется у представителей нескольких знаков зодиака. Конечно, это только астрологические трактовки, а не научный прогноз будущего.

Козерог

Козороги часто рано сталкиваются с большой ответственностью. В молодости им может казаться, что другие получают желаемое гораздо легче, тогда как собственных результатов приходится ждать годами.

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Однако именно упорство становится их главным преимуществом. После 40 лет Козерог часто имеет профессиональный опыт, сложившиеся взгляды и четкое понимание того, что хочет. Поэтому его карьера и финансовое положение могут заметно улучшиться.

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Скорпион

Скорпионы проходят этот период жизни достаточно интенсивно. Они могут испытывать сильные разочарования, сложные разрывы и периоды, когда приходится начинать все сначала.

Астрологи считают, что с возрастом представители этого знака становятся эмоционально сильнее и лучше понимают людей. После 40 лет они могут отказаться от ненужных связей и сосредоточиться на своих целях.

Рыбы

В молодости Рыбы могут слишком многое отдавать другим и недостаточно думать о собственных интересах. Поэтому они иногда пропускают выгодные возможности или долго сомневаются в правильности своих решений.

С годами ситуация меняется. После 40 Рыбы, по астрологическим прогнозам, могут стать более решительными, научиться устанавливать личные границы и, наконец, поставить собственные потребности на первое место.

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Телец

Тельцы не всегда быстро получают желаемое. Они привыкли строить жизнь постепенно, без рискованных скачков, поэтому значительные результаты могут приходить позже.

Зато после 40 накопленный опыт начинает работать на них. Представители знака могут укрепить материальное положение, уделить больше внимания семье и создать комфортную жизнь.

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