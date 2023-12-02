До кипения или после: когда нужно добавлять лавровый лист в пельмени и зачем он нужен

Лавровое письмо у многих ассоциируется именно с приготовлением супов. Но его можно добавлять и в другие блюда. В частности, пельмени.

Посредством этой специи можно значительно улучшить вкус блюда, сделать его более ярким. Однако, можно и допустить ошибку. Ведь, если добавить многовато лаврового листа, то оно затмит весь аромат пельменей.

Чтобы этого не произошло, нужно знать, сколько лавровых листьев бросать в пельмени и когда лучше делать.

Многие кулинары спорят, когда нужно добавлять лавровый лист в пельмени. Но это дело вкуса. Если вы не хотите, чтобы вкус блюда получился слишком пряным, лучше это делать уже после того, как закипела вода.

Затем обязательно убавьте огонь, закройте кастрюлю крышкой и варите до полного приготовления пельменей.

Некоторые повара даже рекомендуют оставить после приготовления блюдо под закрытой крышкой на несколько минут. Мол, так аромат приправы будет ярче. Дополнительно, так вы точно избавитесь от неприятной горечи, которая часто появляется после добавления лаврового листа.

Сколько лавровых листьев бросать в пельмени? 500 г замороженного продукта возьмите 1,5 литров воды. Можете взять и больше, чтобы пельмени точно не слиплись.

Доведите воду до закипания, бросьте пельмени, тогда добавьте 2-3 лавровых листа, 2-3 горошины перца, 1-1,5 чайной ложки соли или специальных специй к пельменям, которые можно найти в магазинах. Не забудьте добавить 1 столовую ложку растительного масла, чтобы пельмени не слиплись во время варки. Первые минуты перемешивайте.

Снова дождитесь кипения, накройте крышкой и варите 5-7 минут на минимальном огне. В тарелку к пельменям лучше положить кусок сливочного масла. Приятного аппетита!

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