До нового года соберете не один урожай: как выращивать овощи и зелень на подоконнике

Выращивать овощи и зелень в квартире можно на подоконнике или лоджии, если она у вас утеплена и температура там не опускается ниже 17 градусов. Рассказываем, какие огородные культуры можно посеять осенью, чтобы они до нового года дали не один урожай.

Что можно посадить осенью на подоконнике: советы опытных хозяев

Зеленый лук. Это самая быстрая в созревании зелень, поэтому ее следует обязательно посадить на своем подоконнике. Посадочный материал можно брать любой, главное, чтобы луковицы были достаточно большими. Тогда зеленых перьев будет много. Выращивать лук можно в ящиках, горшках или другой таре, которая будет помещаться на подоконнике. Для посадки можно брать как почву, так и емкости с водой. Однако нужно знать, что в воде лук будет подгнивать, поэтому от него будет исходить не очень приятный аромат. Лук растет довольно быстро, поэтому к зиме вы уже успеете собрать не один урожай сочных перьев.

Это самая быстрая в созревании зелень, поэтому ее следует обязательно посадить на своем подоконнике. Посадочный материал можно брать любой, главное, чтобы луковицы были достаточно большими. Тогда зеленых перьев будет много. Выращивать лук можно в ящиках, горшках или другой таре, которая будет помещаться на подоконнике. Для посадки можно брать как почву, так и емкости с водой. Однако нужно знать, что в воде лук будет подгнивать, поэтому от него будет исходить не очень приятный аромат. Лук растет довольно быстро, поэтому к зиме вы уже успеете собрать не один урожай сочных перьев. Огурцы. Если посеять огурцы осенью, то можно в декабре уже наслаждаться хрустящими плодами из своего подоконника. Для выращивания в помещении подходят гибридные сорта. Перед посадкой следует замочить семена, тогда они быстрее прорастут. Выбирайте хорошо освещенное место, где не будет сквозняков, температура должна быть от 20 до 24 градусов. Почву необходимо регулярно подкармливать, тогда огурцы быстрее зацветут и сформируют завязь.

Если посеять огурцы осенью, то можно в декабре уже наслаждаться хрустящими плодами из своего подоконника. Для выращивания в помещении подходят гибридные сорта. Перед посадкой следует замочить семена, тогда они быстрее прорастут. Выбирайте хорошо освещенное место, где не будет сквозняков, температура должна быть от 20 до 24 градусов. Почву необходимо регулярно подкармливать, тогда огурцы быстрее зацветут и сформируют завязь. Помидоры "черри". Для выращивания на подоконнике лучше всего подходят карликовые сорта помидоров. Нужно приготовить субстрат для овощной рассады, прорастить семена в маленьких емкостях. А через месяц пересадить рассаду помидоров в горшки на 3-5 л. Поставьте их на освещенный подоконник, где нет сквозняков. Помидоры нужно регулярно поливать и опрыскивать. Раз в две недели обязательно подпитывайте рассаду.

Для выращивания на подоконнике лучше всего подходят карликовые сорта помидоров. Нужно приготовить субстрат для овощной рассады, прорастить семена в маленьких емкостях. А через месяц пересадить рассаду помидоров в горшки на 3-5 л. Поставьте их на освещенный подоконник, где нет сквозняков. Помидоры нужно регулярно поливать и опрыскивать. Раз в две недели обязательно подпитывайте рассаду. Кресс-салат. Если у вас нет времени ухаживать за овощами, тогда можно вырастить на подоконнике кресс-салат. Эта культура не только очень вкусна, но и очень полезна для иммунитета, кишечника и сердечно-сосудистой системы. Кресс-салат совершенно неприхотлив в уходе, он не любит, когда много тепла. Растение только требует достаточного увлажнения и прореживания в случае необходимости. Чтобы свежий салат всегда был на вашем столе, его можно постепенно подсевать.

Если у вас нет времени ухаживать за овощами, тогда можно вырастить на подоконнике кресс-салат. Эта культура не только очень вкусна, но и очень полезна для иммунитета, кишечника и сердечно-сосудистой системы. Кресс-салат совершенно неприхотлив в уходе, он не любит, когда много тепла. Растение только требует достаточного увлажнения и прореживания в случае необходимости. Чтобы свежий салат всегда был на вашем столе, его можно постепенно подсевать. Укроп и петрушка. Да, возможно это не самые быстрые культуры в созревании, но не каждая хозяйка может обойтись без сочной душистой зелени. Тем более, что зимой цены на овощи и зелень стремительно растут. Поэтому если есть место на подоконнике, то укроп и петрушка обязательно должны быть там. Для роста зелени требуется 6-8 недель, питательная почва и хорошее увлажнение. В пасмурные дни у ящиков или горшков с зеленью можно ставить лампу, потому что укроп любит освещение.

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