Добавлять растительное масло в воду для макарон или нет: мнение профессиональных поваров

Добавлять масло в макароны или нет / © unsplash.com

Реклама

Журналисты Simply Recipes решили проверить этот миф и обратились к трем итальянским шеф-поварам. Вывод оказался однозначным: растительное масло в воде при варке пасты — лишний и даже вредный шаг.

Почему масло не спасает макароны от слипания

Шеф-пицайоло Джорджия Капорушио (Don Antonio, Нью-Йорк), Филиппо Гуардионе (Piccola Cucina Group) и Пьетро Алетто (Patsy’s Pizzeria) объясняют это очень просто — с точки зрения физики.

Масло легче воды, поэтому оно не смешивается с ней и всегда остается сверху. Макароны же варятся глубоко в воде, то есть почти не контактируют с масляной пленкой. В результате она не выполняет никакой «защитной» функции.

Реклама

Более того, после сливания воды масло оседает на поверхности пасты тонким слоем и создает проблему.

«Оно мешает соусу нормально прилипать к макаронам», — отмечает Пьетро Алетто.

Следовательно, вместо пользы получаем худшую текстуру блюда.

Настоящая причина, почему макароны слипаются

Главный виновник слипания — не отсутствие масла, а выделяющийся из пасты в первые минуты варки крахмал.

Реклама

И здесь работают не «магические» лайфхаки, а базовая кулинарная логика:

достаточный объем воды, чтобы крахмал не концентрировался;

активное перемешивание сразу после забрасывания макарон в кастрюлю.

Именно эти два шага полностью решают проблему.

«Этого более чем достаточно», — подчеркивают итальянские шефы.

Еще один популярный миф — что растительное масло убавляет пену и не дает воде выкипать.

Реклама

На самом деле пена появляется из-за того же крахмала. Он стабилизирует пузырьки пара, из-за чего вода может резко подниматься.

Но плавающее на поверхности масло не взаимодействует с этой пеной и не способно ничего изменить в процессе кипения.

Простой кухонный лайфхак вместо растительного масла

Филиппо Гуардионе предлагает гораздо более эффективный и проверенный способ — положить деревянную ложку поперек кастрюли.

«Это помогает сдерживать пену и уменьшает риск выкипания», — объясняет шеф.

Реклама

Дерево нарушает поверхностное натяжение пузырьков и работает значительно лучше масла. А еще оно не перегревается, потому пар конденсируется на ложке, а не разливается по плите.

Новости партнеров