Добавлять растительное масло в воду для макарон или нет: мнение профессиональных поваров
Приготовление пасты кажется простым, но именно вокруг этого процесса больше всего кулинарных мифов. Один из самых стойких — якобы достаточно добавить немного растительного масла в кипящую воду, и макароны не слипнутся, а кастрюля не «убежит» пеной. Звучит убедительно, но с реальностью это имеет мало общего.
Журналисты Simply Recipes решили проверить этот миф и обратились к трем итальянским шеф-поварам. Вывод оказался однозначным: растительное масло в воде при варке пасты — лишний и даже вредный шаг.
Почему масло не спасает макароны от слипания
Шеф-пицайоло Джорджия Капорушио (Don Antonio, Нью-Йорк), Филиппо Гуардионе (Piccola Cucina Group) и Пьетро Алетто (Patsy’s Pizzeria) объясняют это очень просто — с точки зрения физики.
Масло легче воды, поэтому оно не смешивается с ней и всегда остается сверху. Макароны же варятся глубоко в воде, то есть почти не контактируют с масляной пленкой. В результате она не выполняет никакой «защитной» функции.
Более того, после сливания воды масло оседает на поверхности пасты тонким слоем и создает проблему.
«Оно мешает соусу нормально прилипать к макаронам», — отмечает Пьетро Алетто.
Следовательно, вместо пользы получаем худшую текстуру блюда.
Настоящая причина, почему макароны слипаются
Главный виновник слипания — не отсутствие масла, а выделяющийся из пасты в первые минуты варки крахмал.
И здесь работают не «магические» лайфхаки, а базовая кулинарная логика:
достаточный объем воды, чтобы крахмал не концентрировался;
активное перемешивание сразу после забрасывания макарон в кастрюлю.
Именно эти два шага полностью решают проблему.
«Этого более чем достаточно», — подчеркивают итальянские шефы.
Еще один популярный миф — что растительное масло убавляет пену и не дает воде выкипать.
На самом деле пена появляется из-за того же крахмала. Он стабилизирует пузырьки пара, из-за чего вода может резко подниматься.
Но плавающее на поверхности масло не взаимодействует с этой пеной и не способно ничего изменить в процессе кипения.
Простой кухонный лайфхак вместо растительного масла
Филиппо Гуардионе предлагает гораздо более эффективный и проверенный способ — положить деревянную ложку поперек кастрюли.
«Это помогает сдерживать пену и уменьшает риск выкипания», — объясняет шеф.
Дерево нарушает поверхностное натяжение пузырьков и работает значительно лучше масла. А еще оно не перегревается, потому пар конденсируется на ложке, а не разливается по плите.