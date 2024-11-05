Добавляйте по три капли во время каждой стирки: с машинки не будет больше идти неприятный запах

Неприятный запах из барабана стиральной машины после стирки, который въедается в одежду – это довольно распространенная проблема. Но с ней можно сражаться с помощью простых народных средств.

Он появляется тогда, когда внутри машины скапливаются бактерии и плесень. Поэтому важно запомнить несколько шагов, которые помогут вам быстро убрать затхлый запах и придать приятному аромату белье после стирки.

Прежде всего нужно убедиться, что в стиральной машине нет белья. Тогда аромат лучше всего проникнет в барабан и будет работать эффективно.

Далее подберите ароматическое масло, запах которого вам нравится. Лучше, конечно, с такой задачей справляются эфирные масла с натуральными ароматами, такие как лимон, эвкалипт, лаванда, мята и т.д.

Добавьте в отсек для кондиционера всего три капли выбранного эфирного масла перед началом стирки. Этого будет достаточно, чтобы получить приятный аромат.

Теперь можете загрузить в барабан грязное белье, выбрать любимый режим стирки и запустить его. Пока стиральная машина работает, ароматическое масло равномерно распределится по барабану и проникнет в ткань. После завершения цикла стирки, когда вы откроете дверцу, сразу почувствуете свежий аромат.

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