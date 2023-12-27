Добавляют лишние годы: какие десять предметов гардероба нельзя носить женщинам после 45 лет

В любом случае не стоит носить эти вещи женщинам после 45 лет.

Платья с большим принтом

Часто женщины после 45 лет выбирают платья с массивными принтами. Кажется, что рисунок будет смещать акцент из силуэта фигуры. Однако это работает с точностью наоборот. Большие геометрические фигуры, гигантские цветы и полосы сделают фигуру более массивной, а если добавить оверсайз, то эффект только усилится. А еще такие принты часто выглядят дешево, особенно на тонких тканях.

Туники

Часто женщины средних лет начинают переживать за зону в районе бедер. Им кажется, что удлиненные туники помогут скрыть все недостатки. Однако такой верх вышел из моды лет десять назад. Поэтому вы будете иметь вид простачки и старухи, если все еще будете продолжать его носить. Лучше выбирайте рубашки оверсай из размера, они считаются нетленной классикой.

Кружевные блузы

Что нельзя носить женщинам после 45 лет / Фото: Pexels

Когда-то многим полюбились кружевные вещи, ведь они помогали сделать образ более игривым, наивным и романтичным. Однако в сезоне 2023-2024 таким предметам гардероба уже делать нечего. Более того, найти блузу с действительно качественным убранством довольно трудно, а плохой декор сразу сделает образ дешевым.

Платки в узоры

Хотя платок является настоящим украинским произведением народного искусства, носить его женщинам после 45 лет не стоит. Лучше отдать предпочтение однотонным вариантам. Ведь любые узоры сразу делают лицо старше 5, а то и 10 лет. Материал тоже имеет значение. Выбирайте платки средней плотности. А если хотите сделать образ более ярким, лучше играйте на контрастах.

Юбка годится

Главное отличие такой юбки в разделении, которое расширяется вниз и является одной большой складкой. На первый взгляд может показаться, что образы с таким предметом гардероба будут выглядеть романтично и женственно, но, к сожалению, эта модель укорачивает ноги и давно вышла из моды. Лучше одеть проверенную юбку плиссе или яркую прямую модель с высокой талией.

Перфорация на обуви

Многие после 45 лет носят только обувь с перфорацией, чтобы ноги "дышали". Но это большая ошибка, ведь такой декор уже давно устарел. Выбирайте лучшую обувь без лишних деталей, которая выглядит лаконичным и стильным.

Платье-балахон

Хотя оверсайз действительно помогает скрыть некоторые недостатки фигуры, но такое платье деформирует все пропорции вашей фигуры. Особенно это правило касается тех моделей, имеющих рукава "летучие мыши" и овальный вырез. Лучше отдавайте предпочтение платьям с поясом, который сделает акцент в правильном месте.

Кардиган без формы

Что нельзя носить женщинам после 45 лет / Фото: Pexels

Конечно, в длинном свободном кардигане достаточно удобно, но такой предмет гардероба уже давно устарел и поэтому выглядит бессмысленно сегодня. В нем ваша фигура превратится в бесформенный прямоугольник. Замените его трендовым кардиганом на пуговицах или удлиненным пиджаком.

Вещи "грязных" оттенков

Вопреки стереотипам, большинство цветов не устаревают в любом возрасте. Нужно уметь правильно подбирать их под свой цветотип. Но однозначно, лучше забыть о "грязных" темных оттенках, например, болотном или хаки. Они после 45 лет сделают цвет вашего лица землистым и сероватым. А вот более насыщенные вариации этих оттенков можете смело носить.

Юбки в цветочный принт

Такая юбка всегда прибавляет возраст и выглядит так, словно вы вытащили ее из бабушкиного сундука. Не имеет особого значения, она темная или светлая, с массивным или мелким принтом. Для женщин старше 45 лет такая вещь неуместна. Выбирайте анималистический принт, абстракцию, мелкий горошек.

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