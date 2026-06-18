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Добавьте 3 ложки в воду — вековой жир и нагар сойдут сами с кастрюль, сковородок и противень
Со временем жир и пригоревшие остатки пищи образуют плотный слой загрязнений, который трудно удалить обычной губкой. Однако существует простой способ, который поможет вернуть посуде аккуратный вид без дорогих химических средств.
Пригоревший жир и нагар не только портят внешний вид кухонной утвари, но и могут усложнять процесс приготовления пищи. Многие тратят часы на изнурительное оттирание поверхности металлическими щетками, хотя проблему можно решить гораздо проще. Опытные хозяйки давно пользуются доступным методом, для которого понадобятся только вода и несколько ложек этого продукта.
Какие эффективные домашние методы для чистки пригоревшей посуды
Одно из лучших натуральных средств против жира — обычный горчичный порошок. Он хорошо расщепляет жировые отложения и работает даже со старым налетом. Как использовать: 3 столовых ложки горчичного порошка на литр горячей воды. Залейте раствор в пригорелую посуду и оставьте на 30 минут. После этого загрязнения будут легче отходить даже без сильного трения. Горчичный порошок содержит природные активные вещества, которые расщепляют жирные отложения, размягчают пригорелый слой пищи и нивелируют неприятный запах. Это делает очищение более естественным и безопасным для поверхности.
Пищевая сода. Для приготовления раствора налейте в большую емкость или непосредственно в загрязненную посуду достаточное количество воды и добавьте три столовых ложки пищевой соды. Поставьте посуду на огонь и доведите раствор до кипения. После этого оставьте кипеть в течение 20 минут. За это время сода начнет расщеплять жировые отложения и размягчать нагар. Если нагар накапливался годами, одной процедуры может оказаться недостаточно. В этом случае после кипячения рекомендуется оставить раствор в посуде еще на несколько часов или даже на ночь. Для усиления эффекта к соде можно добавить небольшое количество хозяйственного мыла или столового уксуса. Такое сочетание поможет быстрее справиться даже с толстым слоем старого жира. Особенно хорошо этот метод работает для стальных кастрюль, эмалированной посуды и металлических сковородок.
Соль как абразив и размягчитель. Обычная поваренная соль также хорошо работает с нагаром. Как использовать: насыпать 3 ложки соли, добавить немного горячей воды, чтобы образовалась паста, оставить на 20 минут. Соль помогает приподнять пригоревший слой и облегчает его удаление.