Одно из лучших натуральных средств против жира — обычный горчичный порошок. Он хорошо расщепляет жировые отложения и работает даже со старым налетом. Как использовать: 3 столовых ложки горчичного порошка на литр горячей воды. Залейте раствор в пригорелую посуду и оставьте на 30 минут. После этого загрязнения будут легче отходить даже без сильного трения. Горчичный порошок содержит природные активные вещества, которые расщепляют жирные отложения, размягчают пригорелый слой пищи и нивелируют неприятный запах. Это делает очищение более естественным и безопасным для поверхности.

Пищевая сода. Для приготовления раствора налейте в большую емкость или непосредственно в загрязненную посуду достаточное количество воды и добавьте три столовых ложки пищевой соды. Поставьте посуду на огонь и доведите раствор до кипения. После этого оставьте кипеть в течение 20 минут. За это время сода начнет расщеплять жировые отложения и размягчать нагар. Если нагар накапливался годами, одной процедуры может оказаться недостаточно. В этом случае после кипячения рекомендуется оставить раствор в посуде еще на несколько часов или даже на ночь. Для усиления эффекта к соде можно добавить небольшое количество хозяйственного мыла или столового уксуса. Такое сочетание поможет быстрее справиться даже с толстым слоем старого жира. Особенно хорошо этот метод работает для стальных кастрюль, эмалированной посуды и металлических сковородок.