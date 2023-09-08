Добавьте это аптечное средство в стиральную машину и вы сможете достичь нового уровня стирки

Глицерин широко используется в косметологии, чтобы сделать кожу упругой и гладкой. Но оказывается, если добавить глицерин в стиральную машину, он поможет улучшить стирку. Как именно?

Что такое глицерин

Глицерин называют вещество растительного происхождения или полученное синтетическим путем. Чаще его используют в косметологической промышленности, добавляя к кремам против морщин, ведь одним из свойств глицерина является улучшение тонуса кожи.

Также глицерин входит в состав некоторых лекарственных средств. Можно его с успехом использовать и в домашнем хозяйстве. В основном из-за его химических свойств — при комнатной температуре он становится достаточно густой жидкостью без запаха и слегка сладковатым вкусом.

Можно ли добавлять глицерин в стиральную машину и зачем это делать

Наверное, каждый из нас мечтает о том, чтобы вытаскивать из стиральной машины мягкое и гладкое белье. К сожалению, даже при использовании различных ополаскивателей добиться такого эффекта достаточно сложно. Чаще всего вещи после стиральной машины теряют свою мягкость из-за качества воды и материала, из которого они сами изготовлены.

Однако, чтобы добиться эффективного результата, вам понадобится просто добавить в стиральную машину небольшое количество глицерина. Он отлично заменит кондиционер для стирки и его нужно наливать именно в тот отсек, куда обычно добавляется это средство. На одну большую стирку хватит двух столовых ложек.

Что будет при смешивании глицерина и воды в стиральной машине? Он способен сразу смягчить воду, за счет чего облегчается освобождение материала от различных загрязнений. В результате, вы получите гладкое, мягкое и нежное белье после стирки. Глицерин вместо кондиционера также значительно облегчает глажку одежды, ведь уменьшается неприятное статическое электричество.

Вы можете добавить в глицерин любое эфирное масло по желанию. К примеру, лаванду. Она и приятно пахнет, и не даст моли гнездиться на полках шкафа.

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