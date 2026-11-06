Добавьте это к яйцу перед жаркой: простой секрет идеального завтрака

Яичница

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Приготовить идеальную яичницу на выходные — задача, которая не всегда дается с первой попытки. Ведь блюдо часто получается либо слишком редким, либо «резиновым». Сделать завтрак нежным и кремовым поможет один простой ингредиент.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на интервью кулинара и ведущей программы Barefoot Contessa на Food Network Инны Гартен.

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Секретной составляющей, полностью меняющей текстуру и придающей блюду итальянского акцента, оказался сыр рикота.

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«Если вы готовите их на очень слабом огне и добавляете рикотту, чтобы придать им кремовость и немного текстуры, это совсем другое дело», — объяснила Инна Гартен.

Она добавила, что благодаря такому дополнению блюдо по консистенции становится «больше похожим на заварной крем». Чтобы добиться желаемого эффекта, кулинарка советует сначала взбить яйца, добавить рикотту, а затем слегка взбить смесь еще раз, оставив мелкие видимые комочки сыра. Готовить блюдо следует только на медленном огне.

В базовый рецепт из ее книги «Просто, Инна» входят яйца, молоко, сливочное масло, оливковое масло и река. При подаче она рекомендует добавлять свежий лук-шнит, пармезан и хлопья красного перца.

Изменить вкус яичницы можно с помощью других кулинарных приемов. Замена обычного жира на коричневое сливочное масло, утиный или беконный жир, кунжутное масло или масло из чили придает блюду новые оттенки, как и несколько капель трюфельного или оливкового масла первого отжима в конце приготовления.

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Выраженные сливочные ячейки образуются, если за несколько секунд до снятия с плиты добавить козьи сыр, фету, грюер или таледжо. Дополнительную насыщенность блюду предоставят копченый лосось, хрустящая панчетта или обжаренные с тимьяном лесные грибы.

Напоследок свежая зелень типа укропа, эстрагона или кервеля вместе с хлопьевидной солью, белым перцем, острым медом или бальзамическим соусом обеспечат яркий финальный акцент.

Напомним, из-за постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру и объекты водоснабжения Украины перед нами часто встает вопрос, что можно приготовить при таких условиях. В материале ТСН.ua собрали рецепты сбалансированных блюд из простых и доступных продуктов.

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