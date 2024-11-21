Добавьте это средство к порошку – и даже очень старая постель будет белоснежной и гладкой

Из-за частого использования и стирки постель теряет свой первозданный белый цвет и форму. Однако сообразительные хозяйки знают, как вернуть белизну своим даже очень старым простыням и наволочкам. Надо просто добавить во время стирки немного этого копеечного средства. К тому же, после этого не придется гладить постель, она будет гладкой и без складок. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Добрые Новости", как вернуть даже старому постельному белью первозданный цвет.

В чем секрет белого и гладкого постельного белья

Для идеального вида и белого цвета простыней, наволочек и пододеяльников достаточно немного перекиси водорода. Средство отлично справляется с желтизной и серостью, даже самая старая постель будет иметь первозданный белый цвет. К тому же, после такой стирки не нужно будет гладить белье.

Добавьте в отсек для порошка 100 мл средства – результат вас приятно удивит. Средство отлично работает даже в холодной воде, поэтому стирать можно на минимальном температурном режиме.

Следует знать, что перекись водорода не следует использовать, если вещи изготовлены из шелка или шерсти. Эксперты рекомендуют перед применением метода проверить действие перекиси на небольшом кусочке ткани.

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