Добавьте это средство в барабан перед стиркой — и вещи будут пахнуть свежестью несколько недель
Это популярное средство имеет не только эффект отбеливания, но и придает вещам аромат невероятной свежести и чистоты надолго.
Даже после качественной стирки вещи иногда быстро теряют приятный аромат или начинают пахнуть затхлостью уже через несколько дней в шкафу. Причина часто заключается в остатках моющих средств, влаги и загрязнениях в волокнах ткани. Опытные хозяйки уже давно используют простой лайфхак: добавляют в барабан стиральной машины одно сыпучее средство, помогающее вещам дольше оставаться свежими и чистыми.
Что нужно добавить в барабан перед стиркой, чтобы одежда была свежей как можно дольше
Лучшим средством считается кислородный пятновыводитель в порошке на основе перкарбоната натрия. Достаточно добавить столовую ложку средства прямо в барабан вместе с бельем.
Он помогает:
глубже очищать волокна ткани;
устранять органические запахи пота влаги и затхлости;
усиливать действие стирального средства;
делать вещи более свежими после высыхания.
Это одно из самых эффективных средств для поддержания длительной чистоты и свежести белья.
Как правильно использовать средство во время стирки
Чтобы получить наилучший результат, важно придерживаться простых правил:
добавлять порошок непосредственно в барабан;
не превышать дозировку, одной ложки хватит на одну стирку;
стирать в стандартном режиме в соответствии с типом вещей;
выбирать кислородный порошок для белых и цветных вещей соответственно.
Кислородный пятновыводитель работает благодаря активному кислороду, глубоко проникающему в волокна ткани и расщепляющему загрязнения и запахи. Особенно хорошо этот способ подходит для стирки полотенец, постельного белья и повседневной одежды.