Как варить пельмени, чтобы были вкусными / © pixabay.com

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Нет такого человека, который не варил бы хоть раз в жизни пельмени. Их быстро готовить, они очень вкусные и сытные, поэтому считаются одним из самых популярных блюд. А чтобы пельмени обладали невероятным вкусом и ароматом, профессиональные кулинары предлагают добавлять в воду при варке простые ингредиенты. Они помогут превратить обычные полуфабрикаты в настоящий кулинарный шедевр. Рассказываем, что добавлять в кастрюлю во время варки пельменей, чтобы они получились очень вкусными.

Что добавить в воду во время варки пельменей, чтобы они были очень вкусными

Стакан холодной воды. Такой трюк сделает даже магазинные полуфабрикаты невероятно вкусными. Мясо хорошо проварится, а тесто станет нежным и мягким, но не будет разваливаться. Когда пельмени всплывут на поверхность и закипят, постепенно добавьте в кастрюлю стакан холодной воды. После того, как добавите холодную воду, подождите второго закипания. Через несколько минут пельмени будут готовы.

Черный перец горошком и лавровый лист Такой классический тандем пряностей сделает пельмени более ароматными и вкусными.

Лук. Чтобы вареные пельмени не были пресными, можно добавить половинку репчатой луковицы. Такой простой ингредиент в разы улучшит их вкус.

Как правильно варить пельмени, чтобы не разлезлись

Помешивать пельмени нужно очень осторожно. Лучше пользоваться силиконовой ложкой или лопаткой.

Нельзя допускать прилипания пельменей ко дну и стенкам кастрюли, потому что пельмени разорвутся и вытечет весь сок.

При варке пельменей не следует накрывать кастрюлю крышкой.

Эти простые советы помогут вам превратить простые пельмени в настоящее кулинарное произведение искусства, которое будет иметь невероятный вкус и пряный аромат.