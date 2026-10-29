Как приготовить сочные котлеты / © pexels.com

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Чтобы котлеты имели аппетитную золотистую корочку, не обязательно наливать на сковороду много растительного масла. Помочь может обычный кукурузный крахмал, добавленный в панировочные сухари. Он изменяет структуру покрытия во время жарки, а корочка получается более равномерной и хрустящей. Главное, правильно подобрать пропорции и не пересушить котлеты.

Что добавить в панировку для хрустящей корочки

Для простой домашней панировки понадобятся:

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4 столовые ложки панировочных сухарей;

1 столовая ложка кукурузного крахмала;

соль и специи — по желанию.

Смешайте сухари с крахмалом до однородности. Сформированные котлеты сначала можно обмакнуть во взбитое яйцо, а затем обвалять в смеси. Так панировка лучше будет держаться на поверхности и образует более выразительную корочку.

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Крахмал не является волшебным средством, которое само по себе гарантирует хрусткость: результат зависит от влажности фарша, толщины панировки, температуры сковородки и способа приготовления.

Как пожарить котлеты с золотистой корочкой

Не выкладывайте котлеты на холодную сковороду. Сначала хорошо разогрейте ее, добавьте небольшое количество масла и только тогда кладите заготовки. Не перегружайте сковороду: если котлы будут лежать слишком плотно, они начнут тушиться вместо жарки.

Обжарьте котлеты по бокам до золотистого цвета, а затем доведите до полной готовности на умеренном огне. Не прижимайте их лопаткой, чтобы не терять сок. Количество масла можно снизить, используя качественную сковороду с антипригарным покрытием, но полностью отказываться от жира во время жарки не обязательно.

Как сделать панировку еще лучше

Для более внятной текстуры можно использовать сухари более грубого помола. Если фарш слишком влажный, сначала следует охладить сформированные котлеты в холодильнике в течение 15-20 минут, так они будут лучше держать форму. Не делайте слой панировки слишком толстым: он может подгореть раньше, чем мясо внутри приготовится.

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