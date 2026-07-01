Яичница / © unsplash.com

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Хотя яичница — это одно из самых простых блюд для приготовления дома, существует множество способов улучшить их вкус. Большинство людей просто разогревают немного сливочного масла на сковороде, разбивают туда яйца и ждут, пока белок сформируется, а желток станет жидким и оранжевым. Однако добавление всего одного простого компонента способно изменить обычный вкус.

Об этом пишет Express.

Яичница является неотъемлемой частью многих кулинарных традиций. Но если в следующий раз вы замените обычный жир на травяное масло, результат вас приятно удивит.

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Травяное масло — это обычное сливочное масло, смешанное с зеленью по вашему вкусу. Эксперт предлагает перед началом приготовления просто разогреть такой вид масла на среднем огне в сковороде, а потом разбивать яйца.

«Когда вы жарите яйца на сливочном масле таким образом, ароматы сливок пропитывают все ингредиенты, и вы получите удовольствие, наслаждаясь жареными яйцами на завтрак или обед», — отмечает автор.

Простой рецепт ароматного масла

Гастрономический портал поделился легким рецептом приготовления такой заправки в домашних условиях. Процесс состоит из нескольких шагов:

Измельчите выбранные свежие травы — например, чабрец, розмарин, базилик или кориандр — в кухонном комбайне или блендере. Если нет времени, свежую зелень можно без проблем заменить сушеными травами из ближайшего супермаркета.

Возьмите пачку сливочного масла и тщательно смешайте его с полученной зеленой массой.

Для более яркого вкуса к смеси можно добавить хлопья чили, паприку, лимонный сок, цедру лимона, соль и перец по вкусу.

В конце кулинары дают еще один совет для идеального завтрака. Если вы любите есть яичницу с тостом, обязательно положите ломтики хлеба на ту же сковороду сразу после того, как уберете яйца. Хлеб мгновенно впитает остатки ароматного масла и сделает блюдо еще более насыщенным.

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Напомним, яйца лучше хранить на средней или верхней полке холодильника, а не в лотке на дверце. Постоянные перепады температуры при открывании дверцы ускоряют порчу продукта. Специалисты советуют оставлять яйца в оригинальной картонной упаковке, защищающей от запахов, и мыть их только перед приготовлением. При температуре +2…+5°C они сохраняются до 5 недель.

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