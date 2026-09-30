Добавьте это в стиральную машину: постельное белье снова станет мягким и свежим

Что добавить в стиральную машину, чтобы освежить постельное белье / © Credits

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Постельное белье со временем может стать жестче, потерять свежесть и впитать неприятные запахи. Впрочем, вернуть простыням и пододеяльникам мягкость можно с помощью обычного средства, которое есть на многих кухнях.

Об этом сообщило издание Express.

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Эксперт по уборке Шантель Мила поделилась простым способом ухода за постельным бельем. По её словам, при стирке стоит использовать пищевую соду.

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Как смягчить постельное белье

Для этого нужно добавить один стакан пищевой соды прямо в барабан стиральной машины, а затем запустить обычный цикл стирки.

Пищевая сода помогает удалить остатки моющих средств и кондиционеров, которые могут скапливаться в волокнах ткани и делать её более жёсткой. Кроме того, она помогает нейтрализовать воздействие минералов, содержащихся в жёсткой воде, в частности кальция и магния.

Еще одно свойство соды — способность нейтрализовать неприятные запахи. Она может помочь освежить ткань, на которой со временем скапливаются пот, кожный жир и другие загрязнения. Использовать это средство можно не только для постельного белья, но и при стирке полотенец и одежды.

Как освежить матрас с помощью соды

Пищевую соду также можно использовать для устранения запахов с матраса. Для этого эксперт советует равномерно посыпать ею поверхность, оставить средство на несколько часов, а затем тщательно пропылесосить матрас.

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Как избавиться от пятен

Для борьбы с пятнами Шантель Мила предлагает другой способ: смешать по полстакана пищевой соды и перекиси водорода, а также добавить чайную ложку средства для мытья посуды.

Полученную смесь нужно нанести на пятно щеткой и оставить примерно на час. После этого вещь можно постирать в стиральной машине в обычном режиме.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие правила помогут дольше сохранить насыщенный цвет черной одежды и не допустить преждевременного выцветания.

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