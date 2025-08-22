ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
262
Время на прочтение
2 мин

Добавьте это в воду — и окна будут сиять чистотой до самой весны: никаких следов, пыли и разводов

Благодаря простому домашнему раствору окна остаются чистыми до полугода. Поэтому вместо того, чтобы мыть их каждый месяц, можно делать это дважды в год, экономя кучу сил и времени на более приятные дела.

Вера Хмельницкая
Чем помыть окна, чтобы долго были чистыми

Чем помыть окна, чтобы долго были чистыми / © Freepik

Блестящие и прозрачные окна делают дом светлее и уютнее. Однако большинство хозяек сталкиваются с одной проблемой: стандартные способы мытья не дают продолжительного эффекта. Через несколько недель стекло снова теряет блеск и покрывается пылью. Но профессиональные клинеры поделились своим секретным средством, доступным каждому. Оказывается, поддерживать окна в идеальной чистоте несколько месяцев можно благодаря простому раствору, который легко приготовить дома. Он не только удаляет грязь, но и создает отталкивающую пыль защитную пленку, чем препятствует быстрому загрязнению стекла.

Чем и как помыть окна, чтобы сияли чистотой до самой весны: пошаговая инструкция

  • Приготовьте раствор. Для приготовления смеси нужно взять литр теплой воды, 2 столовых ложки нашатырного спирта и столовую ложку крахмала. Нашатырь глубоко очищает поверхность и наделяет стекло антистатическим эффектом. А крахмал создает тоненький слой, благодаря которому окна выглядят, как будто их только что отполировали. Если стекло очень грязное, в раствор можно добавить чайную ложку средства для мытья посуды, оно прекрасно растворяет жир и смоговые отложения.

  • Выберите время для мытья. Нельзя мыть окна под прямыми солнечными лучами. Раствор высыхает слишком быстро и оставляет разводы на поверхности. Лучше выбирать пасмурный день или вечер, когда солнце не светит прямо на стекло. В жару начинайте с тенистой стороны дома, постепенно переходя на солнечную. Так вы избежите пересыхания раствора и получите совершенно чистую поверхность.

  • Нанесение раствора. Удобнее всего наносить раствор губкой или мягкой тряпкой. Особое внимание уделите углам и краям, ведь именно там скапливается больше всего грязи. Для высоких окон удобнее использовать швабру с поворотной насадкой, это упростит работу и поможет добиться идеального результата. Не жалейте раствора, если наносить его мало, останутся пятна.

  • Финальное полирование. Для натирания вымытого стекла лучше брать микрофибру. Она не оставляет ворсинок, хорошо впитывает остатки влаги и придает стеклу безупречное сияние. Двигайтесь по кругу от центра к краям. Если заметили разводы, лучше сразу повторно обработать небольшой участок, пока поверхность еще влажная.

