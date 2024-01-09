Добавьте этот ингредиент – и напиток будет бодрить еще больше: как заваривают кофе в Израиле

Такой кофе заменит несколько чашек эспрессо – простые рецепты крепкого и ароматного напитка.
Чтобы утро было приятным, а день бодрым, мы все начинаем его с кофе. Есть такие дни, когда одна чашка напитка не помогает взбодриться, приходится заваривать еще. Впрочем, есть секреты, которыми пользуются в Израиле для приготовления бодрящего кофе. Если приготовить кофе по такому рецепту, то проблема сонного и вялого состояния будет решена с помощью одной порции. Рассказываем, как усилить эффект кофеина в кофе в несколько раз с помощью одного ингредиента.
Как готовят кофе в Израиле: рецепт бодрящего напитка
Ингредиенты для пикантного напитка рассчитаны на две порции:
- 2 чайные ложки молотого кофе;
- 200 г воды;
- 0,5 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка меда.
Для начала нужно подготовить чеснок, его следует измельчить, так вкус напитка будет более ярким. Затем в турку следует положить кофе, измельченный чеснок, залить водой и поставить на огонь. Кофе необходимо довести до кипения трижды. Затем разлейте напиток по чашкам, добавив мед или сахар по вкусу.
Как усилить эффект кофеина в несколько раз: рецепт кофе с цикорием
Цикорий стоит копейки, его можно приобрести в любом магазине, но он имеет удивительно полезный эффект и довольно вкусный.
Для приготовления двух порций кофе с цикорием понадобится:
- 30 г молотого кофе;
- 10 г цикория;
- 10 г сахара;
- щепотка соли;
- 400 мл воды.
Засыпьте кофе и цикорий в турку, добавьте немного соли. Соль смягчит кислинку в кофе, если есть такой эффект. Затем засыпьте смесь водой и поставьте турку на слабый огонь. После того, как кофе закипит, его нужно немедленно убрать с плиты. Добавьте сахар по вкусу и можете подавать напиток. Такой кофе взбодрит вас на долгий промежуток времени, и вам не придется пить несколько чашек сразу, чтобы проснуться.
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Если положить в банки с кофе этот продукт, напиток будет иметь насыщенный вкус и роскошный аромат.
Добавьте к кофе этот секретный ингредиент – и вкус напитка станет изысканным, как в кафе