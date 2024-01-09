Добавьте этот ингредиент – и напиток будет бодрить еще больше: как заваривают кофе в Израиле

Чтобы утро было приятным, а день бодрым, мы все начинаем его с кофе. Есть такие дни, когда одна чашка напитка не помогает взбодриться, приходится заваривать еще. Впрочем, есть секреты, которыми пользуются в Израиле для приготовления бодрящего кофе. Если приготовить кофе по такому рецепту, то проблема сонного и вялого состояния будет решена с помощью одной порции. Рассказываем, как усилить эффект кофеина в кофе в несколько раз с помощью одного ингредиента.

Как готовят кофе в Израиле: рецепт бодрящего напитка

Ингредиенты для пикантного напитка рассчитаны на две порции:

2 чайные ложки молотого кофе;

200 г воды;

0,5 зубчика чеснока;

1 чайная ложка меда.

Для начала нужно подготовить чеснок, его следует измельчить, так вкус напитка будет более ярким. Затем в турку следует положить кофе, измельченный чеснок, залить водой и поставить на огонь. Кофе необходимо довести до кипения трижды. Затем разлейте напиток по чашкам, добавив мед или сахар по вкусу.

Как усилить эффект кофеина в несколько раз: рецепт кофе с цикорием

Цикорий стоит копейки, его можно приобрести в любом магазине, но он имеет удивительно полезный эффект и довольно вкусный.

Для приготовления двух порций кофе с цикорием понадобится:

30 г молотого кофе;

10 г цикория;

10 г сахара;

щепотка соли;

400 мл воды.

Засыпьте кофе и цикорий в турку, добавьте немного соли. Соль смягчит кислинку в кофе, если есть такой эффект. Затем засыпьте смесь водой и поставьте турку на слабый огонь. После того, как кофе закипит, его нужно немедленно убрать с плиты. Добавьте сахар по вкусу и можете подавать напиток. Такой кофе взбодрит вас на долгий промежуток времени, и вам не придется пить несколько чашек сразу, чтобы проснуться.

Читайте также:

Только одна щепотка этой специи к кофе – и вы сможете сбросить лишний вес и улучшить здоровье

Если положить в банки с кофе этот продукт, напиток будет иметь насыщенный вкус и роскошный аромат.

Добавьте к кофе этот секретный ингредиент – и вкус напитка станет изысканным, как в кафе