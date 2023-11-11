Добавьте этот ингредиент в омлет — и не пожалеете: блюдо станет пышным, как облако

Утренний завтрак – важный ритуал, благодаря которому можно начать свой день правильно. К примеру, популярным вариантом завтрака является омлет. Но часто это блюдо "падает" в процессе приготовления.

Трудно представить более простое блюдо, чем омлет. Его можно готовить как с разными добавками, так и без них. Однако у многих омлет "падает" в процессе приготовления и блюдо выглядит совсем не пышным.

Кулинары советуют добавить к омлету всего лишь один ингредиент и он точно не упадет. Речь идет о лимонном соке. При чем хватит всего-навсего несколько капель. На вкус самого блюда это никоим образом не повлияет, но оно приобретет ту легкость, которая нужна для пышного омлета.

Как это работает? Дело в том, что кислота лимонного сока немного задерживает сворачивание яиц во время перемешивания на горячей поверхности сковороды. Хотя хитрость банальна, результат вам действительно ошеломит.

Кроме этого секретного ингредиента следует соблюдать и несколько важных правил.

Очень пышный омлет на сковороде: основные правила

Очень пышный омлет / Фото: Pexels

Прежде всего, сначала разбивайте яйца в миску или другую емкость, а уже потом выливайте их на сковородку. Там же в емкости сбейте вилкой. Ни в коем случае не делайте этого в сковороде.

Во-вторых, опытные кулинары используют один простой трюк с желтком. На каждые два целых яйца добавляют еще один желток. Так блюдо получается более пышным, а его текстура более кремовой.

В-третьих, не стоит торопиться. Яйца лучше выливать в холодную, а не горячую сковородку. Этот секрет знают все шеф-повара. Когда яйца начнут нагреваться, снимите с плиты сковороду, продолжая помешивать блюдо. Вместе с другими ингредиентами рекомендуется добавить сливочное масло.

Если вы заметили, что омлет начал быстро сворачиваться, снимите его сразу с плиты и перемешайте. Такую же процедуру производят в самом конце приготовления. Хотя яйца будут продолжать сворачиваться, потому что поверхность сковороды будет горячей, вы сможете избежать комков и пересушивания.

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