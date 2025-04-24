Что добавить в картошку, чтобы она имела хрустящую корочку / © Freepik

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Рассказываем, что нужно добавить к картошке во время жарки, чтобы она была нежной и мягким внутри, а снаружи имела румяную и хрустящую корочку.

Секрет состоит в том, чтобы добавить немного муки, как сообщает ресурс rivnepost. Тогда блюдо получается идеальным на вкус и аппетитным на вид. Корочка после добавления продукта схватывается мгновенно, поэтому картофель не будет разваливаться во время жарки.

Как правильно добавлять муку, чтобы получить наилучший результат? Нарезанный картофель нужно просушить, чтобы не было лишней влаги, и добавить столовую ложку муки. Всё нужно тщательно перемешать, чтобы продукт распределился равномерно. Также повара рекомендуют на этом этапе добавить любимые специи, тогда картофель будет в разы вкуснее.

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После этого картофель необходимо жарить как обычно. Однако следует помнить: чтобы золотистая корочка на картофеле не стала мягкой, солить блюдо лучше в конце приготовления. Иначе картофель пустит сок, поэтому потеряет свою хрусткость и форму.