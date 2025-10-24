Как пожарить мясо, чтобы не было жестким / © Freepik

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что мясо после жарки на сковороде становится жестким и сухим, даже после несколькочасового маринования. Однако есть маленькая хитрость, которую используют все опытные кулинары. Надо просто добавить во время приготовления один простой продукт, который превратит обычное мясо в настоящее произведение искусства. Блюдо будет нежным, сочным и ароматным, как в самом дорогом ресторане.

Этот секретный ингредиент — самая обычная горчица. Да, именно столовая или французская горчица творит кулинарные чудеса. Она содержит натуральные ферменты, размягчающие волокна, не изменяя структуру мяса. Кроме того, горчица придает легкую пикантность, усиливает аромат специй и помогает удержать сок внутри.

Как правильно использовать горчицу во время жарки мяса

Перед тем, как выложить мясо на сковороду, смажьте его тонким слоем горчицы с обеих сторон.

Для говядины подойдет острая горчица, а для курятины или свинины — нежная дижонская.

Оставьте на 10 минут при комнатной температуре.

Чтобы усилить эффект, можно добавить несколько капель лимонного сока — кислота усилит действие ферментов.

Не солите мясо сразу — делайте это в конце, чтобы не потеряло сочность.

Жарьте на разогретом масле до образования золотистой корочки.

В конце приготовления можно добавить немного сливочного масла, оно сделает вкус еще более нежным.

Результат вас непременно обрадует: мясо станет мягким, с легким ароматом специй и приятной корочкой.